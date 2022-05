Razer annuncia la soundbar Leviathan V2 e il notebook Blade 15 con OLED QHD da 240 Hz

Ascolta questo articolo

Quasi come in una sorta di testamento ideale, a poche ore dalla morte del suo co-fondatore Robert Krakof (considerato il pioniere dei mouse da gaming), il brand americano Razer ha annunciato un notebook da gaming da record e una soundbar con subwoofer dedicata ai computer.

Destinato ad arrivare in commercio per fine anno, il il nuovo Razer Blade 15, ha un telaio realizzato con un blocco d’alluminio lavorato di precisione via CNC (macchine a controllo numerico), caratterizzato da una tastiera retroilluminata RGB e da griglie per gli speaker incise a laser. L’elemento clou del prodotto è senz’altro lo schermo, un pannello OLED da 15.6 pollici risoluto in QHD, con 240 Hz di refresh rate (il primo notebook a poter vantare qualcosa del genere), 1 millisecondo come tempo di risposta, 400 nits di luminosità e color gamut DCI-P3 coperto al 100%. Il costruttore ha reso noto che, a disposizione dell’utente, vi saranno anche le alternative OLED con un pannello UHD sino a 144 Hz, o con un FullHD fino a 360 Hz.

Il corpo macchina, attorniato da diverse porte, tra cui un lettore di schede SD, e interfacce come USB Type-A e Type-C, HDMI e Thunderbolt 4, ospita processori Intel di 12a generazione, della famiglia Alder Lake, col clou che si raggiunge con un chip a 14 core a 20 threads, rappresentato dal potente i9-12900H: in alternativa, è messo a disposizione anche il processore i7-12800H. Per le schede grafiche, il meglio si ottiene con una RTX 3080 Ti, sebbene il chipmaker Nvidia metta a disposizione quali alternative anche una RTX 3070 Ti e una RTX 3060.

Sul piano delle memorie, la RAM, di tipo DDR5, arriva a 32 GB di ammontare mentre, per l’archiviazione, è previsto un hard disk a stato solido da 1 terabyte anche se, nell’eventualità che si necessitasse di più spazio, si potrà sempre ricorrere allo slot 2280 disponibile per un’ulteriore unità SSD M.2.

Provvista di piedini removibili, del supporto al Bluetooth 5.2 e al THX Spatial Audio (in tandem con i PC da Windows 10 in poi a 64 bit), la soundbar Razer Leviathan V2 è invece già disponibile all’acquisto, anche sullo store ufficiale, al prezzo di 249.99 euro. Il dispositivo, grazie alle 18 zone di illuminazione gestite via Razer Chroma RGB, permette vari effetti luminosi dinamici: di base, la soundbar stessa comprende due tweeter da 0,75″, altrettanti driver full-range da 4 pollici e due radiatori passivi, mentre il subwoofer downfiring è attrezzato con un driver da 5,5″.