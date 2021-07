Razer aggiorna con Intel di 11a gen i gaming notebook Blade 17 e 15 2021

A un mese esatto dal varo del Blade 14 2021 con processori AMD, il brand gamico Razer torna all’ovile di Intel con le versioni 2021 (in spedizione tra Luglio/Agosto) dei notebook Razer Blade 17 (in pre-ordine sullo store ufficiale da 2.399 a 3.699 dollari) e 15 (in pre-ordine da $ 1.799 a 2.199 dollari), ovviamente concepiti per i gamers più incalliti, sebbene il relativo design elegante possa attrarre anche i professionisti più sobri interessati a macchine con Windows 10 (Home).

Il nuovo Razer Blade 17 2021 (19,99 x 395 x 260 mm, per 2,75 kg) ha un trattamento anti-impronte sul proprio chassis in nero opaco anodizzato che, nella cornice alta del frontale, reca una webcam da 1.080p predisposta per l’autenticazione Hello, ideale anche per i meeeting online considerata la dotazione di 4 microfoni e di altrettanti speaker stereo (suddivisi a coppie di 2 per lato, con audio spaziale THX): il display da 17.3” può esser scelto a seconda dell’auspicato rapporto tra pixel e fluidità. Chi fosse interessato a una maggior fluidità, magari con 360 Hz, virerà sul pannello risoluto in FullHD, mentre chi necessiterà di più pixel, sarà indirizzato sulla variante 4K, ma con 120 Hz. Nel mezzo, un buon compromesso si avrà col pannelo 2K da 240 Hz di refresh rate.

Sotto una tastiera con retroilluminazione Razer Chroma RGB personalizzabile per tasto, con un touchpad in vetro capace di riconoscere i tocchi casuali dei palmi delle mani, la scheda madre, in grado di reggere processori Intel di 11a generazione, tra un i7 11800H (da 2,3 a 4,6 GHz) e un i9 11900H (da 2,5 a 4,9 GHz di Turbo Boost), e GPU Nvidia RTX (sino alla 3080 con 16 GB dedicati, all’insegna di una potenza massimale di 130 watt), è predisposta per supportare un massimo di 2 TB di storage (ottenuto con l’SSD PCIe NVME da 1 TB e lo slot per un aggiuntivo M.2) e non oltre i 32 GB di RAM. Equipaggiato con un modem per le recenti connettività Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E, il Blade 17 2021 trarrà energia per la batteria da 70,5 Wh, mediante una USB-C, da un alimentatore proprietario da 230W.

Simile al precedente, sebbene meno ingombrante (355 × 235 × 19,9 mm), con conseguente compattamento della batteria (65 Wh), è il più accessibile Razer Blade 15 2021: in questo caso, è possibile orientarsi tra un allestimento con 15.6” FullHD da 144 Hz supportato da una GPU GeForce RTX 3060 e uno con un QHD da 165 Hz coadiuvato da una grafica Nvidia GeForce RTX 3070. In ambedue i casi, in tema di processori, si raggiungerà il clou con un i7-11800H, mentre la RAM (DDR4-3200), espandibile a 64 GB massimi, partirà da 16 GB e lo storage vedrà occupato uno slot per l’SSD NVMe PCIe (di base da 512 GB, potendo arrivare a 4 TB) nel mentre ne resterà libero un altro, a disposizione di altra archiviazione a stato solido M.2. Le restanti specifiche, tra cui un allestimento per la tastiera uguale al modello più grande, si completano con una webcam da 720p e le connettività Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2: piccolo downgrade, però, per l’audio, con soli due microfoni e altrettanti speaker stereo (però predisposti per l’audio spaziale).