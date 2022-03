Qumi Q9: da Vivitek il proiettore smart FullHD da 1.500 Lumen

Dopo quanto visto nel 2019, il marchio olandese Vivitek torna a far parlare di sé con un nuovo proiettore smart, il Qumi Q9, portato in Italia dal celeberrimo distributore Audiogamma che, per l’occasione, l’ha listato al prezzo di 1.139 euro.

Il Vivitek Qumi Q9 ha uno chassis compatto, da 240 x 222 x 59 mm per 1.49 kg, che può essere sollevato verso l’alto intervenendo sul supporto estensibile sotto il suo dorso: a confermarne la versatilità interviene, oltre alla presenza d’un sistema di messa a fuoco automatica, nell’eventualità di una non perfetta collocazione in asse con la superficie di proiezione, la correzione della distorsione visiva via keystone verticale (con excursus +/- del 30%).

Di base, il proiettore Vivitek Qumi Q9 sfrutta la tecnologia di proiezione offerta da un singolo chip DLP da 0.33 pollici, che interagisce con una sorgente luminosa a LED, garantita per 20mila ore, capace di proiettare immagini luminose (da 1.500 lumen), risolute in FullHD, con anche una certa precisione nei colori dettata dallo schema di matrice dei diodi “RGBB” (ovvero con doppio LED blu).

Secondo la scheda tecnica, il proiettore smart Vivitek Qumi Q9 si avvale di un rapporto di tiro pari a 1,21:1: in conseguenza di questo valore, il proiettore può essere collocato a una distanza tra 1.2 e 6 metri dalla parete, ottenendo immagini stigmatizzate da diagonali da 37 a 200 pollici, con conseguente facoltà, a una distanza di 2.4 metri, di riempire uno schermo la cui base è di 2 metri.

Provvisto di un apposito media-player integrato, il proiettore smart Vivitek Qumi Q9 cura molto anche l’audio: in tal senso, non solo mette a disposizione una coppia di speaker da 3W cadauno, ma risulta pure molto silenzioso nel funzionamento, potendo vantare una rumorosità che, a seconda del settaggio in modalità eco o standard, va dai 27 ai 29 decibel. Chiude l’array delle dotazioni, il settore delle connettività, col Wi–Fi e l’Ethernet, e quello delle porte, con una USB 3.0 Type-A, una Type-C, una HDMI 2.0 e un’uscita audio tramite jack da 3.5 mm.