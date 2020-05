Quatix 6X Solar: da Garmin lo sportwatch nautico con ricarica solare

Con l’arrivo della bella stagione, nonostante le inevitabili restrizioni dettate dal coronavirus, il richiamo del mare si fa forte e, in quel di Olathe, nel Kansas, devono essersene accorti, con Garmin, gigante USA della localizzazione che, appena messo in commercio il MARQ Captain: American Magic Edition dedicato alla prossima America’s Cup, è tornato ad occuparsi di sportwatch “nautici” col nuovo Garmin Quatix 6X Solar.

Quatix 6X Solar ha una cassa circolare da 51 mm, impermeabile sino a 10 atmosfere, sormontata da un LED display a colori da 1.4 pollici, risoluto a 280×280 pixel, ben leggibile all’aperto combinando la tecnologia memory-in-cell con la sua natura transflettiva: il bracciale dotato di fibbia pieghevole, con meccanismo a sgancio facile (QuickFit), è in titanio di grado 2, satinato (come nel caso della lunetta), ma può essere sostituito con il cinturino/braccialetto siliconico (26 mm, in tinta blu cirrus) già previsto nella confezione d’acquisto.

Essendo uno smartwatch dedicato agli amanti del mare, agevola la navigazione interfacciandosi in wireless col chartplotter di bordo, in modo da consentire la gestione del pilota automatico, la consultazione di vari sensori (es. temperatura, velocità e direzione del vento), il salvataggio dei punti chiave waypoint direttamente sul chartplotter, e la gestione dell’impianto Fusion per l’intrattenimento. Gli appassionati di vela godranno di apposite informazioni sulle maree e della feature securtiva “uomo in mare” (Mob, man overboard) mentre, se impegnati in una regata, tornerà utile – grazie al pacchetto funzionale “SailAssist” – l’attraversare al momento giusto la linea di partenza (Virtual Starting Line) grazie alla sincronia col countdown della barca comitato. In ogni caso, che si navighi per diletto o per competizione, in in mare si potrà beneficiare da polso della cartografia BlueChart g3 integrata dai dati Navionics, del GPS (Glonass/Galileo), ed esser resi sempre reperibili in join con i comunicatori satellitari Garmin inReach.

In qualità di sportwatch salutistico un po’ più generico, il Garmin 6X Solar mette in campo il cardiofrequenzimetro (Garmin Elevate), col quale attenzionare diverse attività sportive (es. golf, nuoto, trekking, canottaggio, sci, running, SUP) mentre, ricorrendo al sensore Pulse Ox, incaricato di calcolare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, è possibile desumere il proprio stato di forma e di salute.

Messe da parte le attività sportive, il Garmin Quatix 6X Solar si rivela adatto anche nel quotidiano: connesso allo smartphone via Bluetooth, ne riceve le notifiche dalle app (dopo il setting via app Garmin Connect, con la quale si sincronizzano anche i progressi sportivi) mentre, in pairing con un paio di cuffie senza fili, in quanto dotato di storage (32 GB), funge anche da player musicale. Non ultimo, supporta i pagamenti contactless, mediante il sistema Garmin Pay.

L’autonomia del Garmin Quatix 6X Solar è di 21 giorni come semplice smartwatch e di 60 ore attivando il GPS ma, essendo dotato di una lente fotovoltaica sottile e trasparente (Power Glass), catturando l’energia solare, nel primo caso guadagna 1 giorno a settimana mentre, nel secondo, 6 ore extra. Volendo, grazie al risparmio energetico (Power Manager, che permette di valutare l’impatto di funzioni e sensori sul consumo energetico, disabilitando ciò che non serve), è possibile estendere ulteriormente l’operatività del wearable.

Garmin Quatix 6X Solar da 51mm arriverà nelle migliori gioiellerie entro Giugno, al prezzo di 1.149 euro, accompagnato dalle più accessibili varianti Quatix 6 47mm con display da 1.3 pollici (699 euro) e Quatix 6 Titanium 47mm (999 euro).