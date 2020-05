"MARQ Captain: American Magic Edition": da Garmin lo sportwatch per regate e velisti

In vista della 36° edizione dell’America’s Cup, la famosa regata per barche di classe AC75, il gruppo americano Garmin, leader nella geolocalizzazione, e il team American Magic, hanno annunciato il nuovo sportwatch a tema, rappresentato dal Garmin MARQ Captain: American Magic Edition.

Il nuovo MARQ Captain: American Magic Edition di Garmin (da fine Maggio, a 1.750 euro) ha una cassa circolare da 46 mm costruita in titanio di grado 2, con un vetro zaffiro bombato (trattato in ottica anti-riflesso) in cima, a protezione del display da 1.3 pollici risoluto a 240 x 40 pixel, e un dorso sul quale alloggia il cardiofrequenzimetro, tenuti assieme da alto-resistenti viti torx micrometriche: ai lati sporgono i canonici pulsanti a botticello, provvisti di specifiche valvole per evitare l’infiltrazione di bolle d’aria, mentre i cinturini, in silicone, con meccanismo di sgancio rapido Quick Fit, volti a rappresentare la blusa ufficiale del team in questione, palesano una colorazione Blue Navy a contrasto con quella rossa del passante, per un abbinamento ravvisabile anche sulla lunetta a specchio, in titanio con rivestimento in ceramica Blue Navy, affiancata da dettagli in rosso.

Su detto display, l’utente potrà utilizzare due quadranti customizzati da American Magic, di cui uno digitale che ritrae sullo sfondo l’imbarcazione DEFIANT scelta dal team per la competizione velica, e l’altro, di tipo analogico, che palesa il tipico conto alla rovescia “T-Minus” che scandirà la finale della competizione, ad Auckland, in Nuova Zelanda.

In tema di funzionalità smart, confermata la ricezione via Bluetooth delle notifiche da smartphone, l’ascolto musicale sempre via Bluetooth (in cuffia) possibile grazie allo storage interno (bastevole per 2.000 brani) e a popolari servizi di music streaming (del calibro di Deezer e Spotify), e i pagamenti contactless grazie al connubio NFC / Garmin Pay, è sul fitness che il MARQ Captain: American Magic Edition tradisce la sua natura sportiveggiante, con diversi strumenti volti a mantenere in forma gli atleti delle competizioni che, oltre ai consueti monitoraggi delle calorie bruciate, delle distanze coperte, dei piani saliti, potranno scegliere diversi esercizi in 3 piani di allenamento predisposti dai preparatori atletici di American Magic, monitorando le prestazioni tramite il cardiofrequenzimetro (per la frequenza cardiaca) e il pulsossimetro Pulse Ox (per la saturazione dell’ossigeno nel sangue, indice anche di eventuali apnee notturne).

Ovviamente, non manca l’attenzione specifica agli atleti della vela che, mediante le app Grind onshore e offshore, potranno esercitarsi col verricello sia in palestra che dal vivo, in barca. In tema di navigazione propriamente detta, lo sportwatch MARQ Captain: American Magic Edition di Garmin adopera il GPS (con Glonass/Galileo) sulle carte nautiche BlueChart g3, ottenendo anche indicazioni metereologiche (es. tempeste in arrivo) o indicazioni sui porti nei paraggi cui rivolgersi, senza dimenticare la capacità di interagire con la strumentazione di bordo, per attenzionare da polso la direzione e l’intensità dei venti, controllare il pilota automatico, etc.

La batteria del MARQ Captain: American Magic Edition, agli ioni di litio, assicura quasi 2 settimane di autonomia in modalità da puro smartwatch, che scendono a 2 giorni in modalità UltraTrac, a 28 ore adoperando il GPS, ed a sole 9 ore includendovi anche la riproduzione musicale.