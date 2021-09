QLED QN90A da 43 pollici: ufficiale la nuova smart TV 4K UHD di Samsung

Dopo una lunga attesa, comincia a concretizzarsi la serie di smart TV 4K QN90A di Samsung che, prospettata allo scorso CES 2021, ha visto scendere in campo in alcuni paesi d’Europa (es. Germania e Spagna) e oltreoceano negli USA (in attesa del mastodontico 98”) il modello Neo QLED QN90A da 43 pollici.

Quest’ultimo si fonda su un pannello LCD da 43” risoluto in 4K UHD con retroilluminazione Quantum Mini LED a tutto campo, secondo lo schema Full LED Array con local dimming che assicura picchi di luminanza alti (secondo lo standard Quantum HDR 1500), una totale copertura della gamma colore DCI-P3, ed un valore di 3.900 quale indice prestazionale (Picture Quality Index). Il supporto all’HDR è presente nei formati HDR10 anche Plus e adattivo, HLG), mentre la compensazione del moto, gestita come altri miglioramenti AI based dal processore Quantum Processor 4K, sfrutta la tecnologia Motion Xcelerator.

Probabilmente con 50 / 560 Hz di refresh rate, la smart TV Samsung QLED QN90A da 43 pollici si fa perdonare dai gamers con vari escamotage, tra cui i formati panoramici a 21:9 o 32:9 (Super Ultrawide GameView), l’autoabbassamento della latenza quando si gioca (Auto Low Lantency Mode), e la Game Bar nell’interfaccia che reca a schermo parametri come l’attivazione o meno dell’HDR, i fps, l’input lag, etc. I meri appassionati della qualità visiva apprezzeranno senza dubbio il trattamento anti-riflesso dello schermo e l’estensione dei suoi angoli visuali via Wide Viewing Angle.

In tema sonoro, in un contesto in cui sono previste la calibrazione automatica in base alla room d’installazione (SpaceFit Sound), il tracciamento tra immagini e posizione d provenienza del suono (Object Tracking Sound Lite), e l’ampiamento delle voci per i dialoghi adattandosi ai rumori ambientali (Active Voice Amplifier), i due speaker con una potenza senza distorsione (cioè RMS) pari a 20W possono interagire con le soundbar compatibili mediante la funzione Q-Symphony Lite.

Controllabile mediante i comandi vocali (es. verso Assistant, Bixby, Alexa) la smart TV QLED QN90A da 43 pollici di Samsung non si fa mancare il telecomando con dorso a carica solare (o via luce artificiale) noto come SolarCell Remote, optando – quanto a sistema operativo – per il proprietario Tizen OS.