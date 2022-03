QD-OLED S95B: ufficiale, da 2.400 dollari, la nuova serie di smart TV Samsung

Attesa invano al CES 2022, ove fu semplicemente chiacchierata, ma avvistata con una certa esattezza presso un rivenditore americano (Value Electronics) a inizio mese, è stata alfine presentata, senza particolare clamore, la nuova serie di smart TV QD-OLED S95B del gruppo Samsung che, proprio nelle scorse ore, aveva invece dato ampio risalto all’arrivo sul mercato della gamma di TV Neo QLED 2022.

Le smart tv QD-OLED S95B, in termini di design, si avvale del look LaserSlim per lo chassis, quindi complessivamente molto sottile, tranne che verso il basso, coacervo di elettronica e comparto audio: in quest’ultimo range, il costruttore ha preso spunto dalla serie QN85B visto che, in sostanza, ha predisposto un sistema a 2.2.2 canali, ottimizzato per la tecnologia Object Tracking Sound (che crea una certa corrispondenza tra le immagini a schermo e i suoni emessi), predisposto anche a supportare le tracce in Dolby Atmos.

Dal punto di vista tecnico, la serie di smart TV QD-OLED S95B, animata dal sistema operativo Tizen sotto l’interfaccia Smart TV, impiega pannelli (ovviamente auto-prodotti mediante la divisione Samsung Display) QD-OLED (sebbene l’azienda parli genericamente di OLED), nei tagli da 55 e 65 pollici cadenzati secondo una risoluzione UHD (Ultra HD), con un refresh rate da 100/120 Hz e il supporto all’alta gamma dinamica negli standard (HDR10, anche Plus, Adaptive, e Gaming, ed HLG), col controllo di ogni singolo pixel che porta ad adottare la dicitura (da marketing) “Pixel HDR Pro“.

Altro prestito dalla gamma QLED palesatasi nelle scorse ore è poi rappresentato dall’adozione del medesimo processore, ovvero dell’engine Neural Quantum 4K che, in ragione di 20 modelli neurali con i quali analizza le immagini, è in grado di migliorarle sotto vari parametri. Ancora, e nuovamente dalla serie QN95B, arriva la scelta da parte di Samsung di implementare un poker di HDMI 2.1 (con tutti i crismi del caso, come l’auto-abbassamento della latenza quando si gioca, la gestione dei flussi video Ultra HD a 120 Hz, l’eARC, e il refresh rate variabile inteso nelle versioni FreeSync Premium Pro / HDMI Forum VRR).

Al momento, non sono noti i termini distributivi per l’Italia, ove la serie di smart TV QD-OLED S95B arriverà nei prossimi mesi: nel frattempo, però, è possibile farsi un’idea del potenziale esborso richiesto tenendo conto dei prezzi già ufficiali per il mercato americano, ove il modello da 55 pollici è venduto a 2.399.99 dollari, mentre 3.499.99 dollari ne sono richiesti per quello da 65 pollici.