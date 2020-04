QCT T5 Pro: in crowdfunding gli auricolari senza fili patrocinati da Xiaomi

Già apprezzato per gli auricolari senza fili E2 Gym e T2C, il brand cinese QCY torna in campo nel segmento della tecnologia “earable”, questa volta grazie al patrocinio di Xiaomi che, mediante il crowdfunding Youpin, ha permesso di portare sul mercato gli inediti auricolari senza fili QCY T5 Pro, destinati ad arrivare anche in Occidente, magari via Gearbest, come già accaduto per il modello base, T5, dello scorso Febbraio.

Impermeabili al sudore ed agli schizzi d’acqua (IPX5) i leggeri (4.3 grammi) auricolari QCY T5 Pro sostituiscono le precedenti bobine mobili con unità in ferro ad estesa frequenza che, oltre a minimizzare le distorsioni, amplificano la risposta audio, che va al di là del mero focus sui bassi, attenzionando a dovere anche i toni alti e medi.

Dotati di pareti esterne sensibili al tocco, attraverso le stesse gli auricolari true wireless QCY T5 Pro permettono di stoppare/avviare la musica, di interpellare i concierge virtuali Assistant, Siri, e Alexa, di rispondere/chiudere/rifiutare le chiamate, e di attivare una speciale “modalità gaming” che porta in dote al Bluetooth 5.0 una bassa latenza, ridotta da appena 65 ms, ideale per sincronizzare i suoni col videogame in riproduzione.

All’interno, la presenza di singoli chip intelligenti permette di adoperare ciascun’unità in modo indipendente (oltre ad usarle in coppia, per l’effetto stereo), ma anche di attivare – previa pressione di un tasto – un segnale che permetta di ritrovare l’altra unità (la posizione della cui ultima connessione sarà consultabile sulla companion app, utile anche per variare i settaggi degli auricolari e controllarne lo stato di carica).

Di base, a carica ultimata, gli auricolari QCY T5 Pro garantiscono 4 o 5 ore di funzionamento, anche in ragione del loro stand-by intelligente, che li mette in pausa quando estratti dalle orecchie, e li riavvia quando di nuovo in sede: al momento del bisogno, la ricarica avverrà nell’apposita custodia, dotata di una batteria da 600 mAh, caricabile via microUSB o standard Wireless Qi, capace anche di fare da power bank grazie al reverse charging. Attualmente, gli auricolari senza fili T5 Pro di QCY patrocinati da Xiaomi sono in vendita, presso Youpin, al prezzo di 149.9 yuan, pari a circa 21 dollari o, cambio alla mano, pressappoco 19.50 euro.