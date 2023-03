Proscenic presenta i nuovi robot pulenti 2-in-1 Proscenic X1 e V10

Il brand cinese Proscenic, attivo nella smartizzazione della casa anche con purificatori d’aria e scope smart, ha annunciato, sempre per la pulizia degli ambienti, la coppia di robot aspirapolvere Proscenic X1 e V10, sostanzialmente uguali a parte il fatto che il primo modello ha una base di auto svuotamento che evita all’utente di dover avere a che fare, per così dire “manualmente” con lo sporco raccolto.

I nuovi robot Proscenic X1 e V10 hanno serbatoi che assicurano una pulizia della casa ininterrotta per 30 giorni. Nello specifico, è presente un sacchetto per la polvere da 2.5 litri, che interagisce con un motore da 3.000 Pa di potenza aspirante e con un collettore ad alta aspirazione “per mitigare l’intasamento“. Il serbatoio per l’acqua ha una capienza di 250 ml e permette di erogare l’acqua secondo 3 diversi livelli di umidità: a relazionarsi con tale serbatoio è un sistema di lavaggio in cui il mop, o panno, si muove secondo la tecnologia Vibright, oscillando sino a 3.000 volte al minuto, in modo da rimuovere anche lo sporco più ostinato o vecchio.

Il sistema di navigazione evita la classica torretta dei LIDAR (l’altezza è di 7,4 cm che permette di passare praticamente sotto tutti i letti, ma anche sotto molti mobili e divani) e funziona tramite la tecnologia Laser PathPro. In questo modo è possibile mappare (con memorizzazione di 5 mappe per le case multi piano) l’abitazione in modo preciso, con la conseguenza di intraprendere percorsi di pulizia lineari che non lasciano alcun angolo intonso, potendo settare aree o stanze vietate, o stanze o aree in cui procedere a una pulizia separata. I due robot Proscenic X1 e V10 possono anche riprendere la pulizia dal punto preciso in cui si erano interrotti.

In favore dei due robot Proscenic X1 e V10 ci sono diversi sensori, come quello per la moquette, quello per i tappeti (in modalità aspirazione aumenta la potenza aspirante mentre in modalità lavaggio tiene lontano il robot), quello di tracciamento del percorso, quello di dislivello (che tiene il robot lontano da scale o gradini in modo da evitare danni al dispositivo), e quello per gli ostacoli (per evitare di urtare gli oggetti prontamente rilevati).

Il controllo avviene tramite l’app, che permette anche di consultare il tempo di pulizia, l’area coperta, lo stato di usura dei componenti, avviare da remoto la procedura di autolavaggio, etc. Attualmente, i due robot di Proscenic possono essere comprati secondo i rispettivi prezzi di 399 e 269 euro sullo store ufficiale del brand presso Amazon.