Proscenic annuncia un robot lava aspira e una scopa cordless hi-tech

Proscenic ha recentemente lanciato una nuova gamma di robot per la pulizia che stanno rivoluzionando il modo in cui puliamo le nostre case. I robot sono dotati di tecnologia domotica avanzata e di una varietà di funzioni che li rendono più facili da usare e più efficienti. Con l’aiuto di questi robot, ora è possibile pulire la propria casa in modo rapido e semplice, senza doversi preoccupare di alcun lavoro manuale. Questo aiuterà a risparmiare tempo ed energia, assicurando anche che la propria casa (o ambiente di lavoro) sia sempre in perfette condizioni.

Proscenic X1 è un classico robot discoidale con una torretta per il sensore LIDAR: quest’ultimo aiuta nel tracciare e mappare la casa, con facoltà di memorizzare anche le mappe di 5 piani diversi, nel caso si abbia una casa sviluppata su più livelli. La potenza di aspirazione è di 2.500 Pa. Oltre a ciò, il robot ha una salvietta applicata in basso, per il lavaggio, settabile secondo 3 livelli, in grado di pulire anche le macchie più ostinate visto che vibra sul pavimento sino a 3.000 volte al minuto.

La docking station, tramite un vassoio, fa sì che il robot non bagni il pavimento quando tornato alla base: un sacchetto da 3 litri raccoglie la polvere assorbita dal robot, mentre un serbatoio da 250 ml si occupa di rabboccarne la funzionalità di lavaggio. Il controllo del robot avviene, caso molto raro nella categoria, attraverso un telecomando utile anche per fissare le zone vietate e i muri virtuali.

Proscenic P12 è una scopa cordless che, via accessori, come il beccuccio per le fessure e la spazzola per i divani, mostra la sua versatilità. Rispetto al modello P11 che aveva in alto un collettore per la polvere da i 650 ml, in questo caso si sale a 800 ml. Il prodotto prende spunto dal Dreame T30 per il blocco motore (dalla potenza di 33 kPA o 120 AW), e da Dyson per il sistema di svuotamento, che ricorda il Point & Shoot del più celebre rivale. All’altezza del blocco motore vi è uno schermino a LED, che mostra problemi incontrati durante la pulizia, la potenza d’aspirazione settata e il livello residuo di carica della batteria.

Proscenic P12 ha una spazzola con guida a forma di V con pettine interno antigroviglio e, sul davanti, una luce a LED verde (Vertect Light) per individuare anche le particelle di polvere invisibili a occhio nudo. L’autonomia, garantita dalla batteria da 2.500 mah, promette 13 minuti di autonomia in modalità MAX e un’ora, 60 minuti, nella meno potente modalità silenziosa.

Secondo diversi media francesi, i nuovi aspirapolvere hi-tech del brand cinese Proscenic dovrebbero essere acquistabili da Febbraio su Amazon, a prezzi non ancora pervenuti ma di certo molto accessibili.