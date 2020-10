Proiettore WanboT2 MAX e Mi Bluetooth Speaker: intrattenimento targato Xiaomi

Xiaomi non perde mai occasione di confermare la propria versatilità, ottenuta spesso grazie al crowdfunding Youpin che le ha permesso di stringere accordi di collaborazione con molti marchi, come nel caso di Wanbo, realizzatore del nuovo proiettore smart T2 MAX, che va ad aggiungersi all’altrettanto inedito Xiaomi Mi Bluetooth Speaker.

Più completo, ma ugualmente compatto (110 x 140 x 150 mm, per 900 grammi) rispetto al Wanbo Q6A di inizio anno, il proiettore T2 MAX, con tecnologia a LED, adotta lenti in vetro in grado di garantire immagini luminose (250 Ansi Lumen) e dettagliate (HDR10), con una risoluzione ora FullHD da 40 (a 1.5 metri dalla parete) a 120 pollici (se a 3 metri), in formato orizzontale 16:9, secondo un project ratio quantificato a 1.35.1.

Capace di resistere per 20mila ore di funzionamento, grazie al perfetto isolamento dalla polvere ed alla turbo ventola, il Wanbo T2 MAX (circa 146 euro, su Aliexpress) opta per un processore Mstar, con 1 GB di RAM e 16 GB di storage.

I dati da proiettare possono essere acquisiti via USB 2.0, HDMI 2.0, ingresso analogico AUX video-audio, oltre che ovviamente mediante le app di streaming scaricabili (Wi-Fi n) dal sistema operativo, basato su Android, e direttamente dallo smartphone (via sincronizzazione Bluetooth 4.0). Non mancano, onde far a meno di speaker esterni, due altoparlanti integrati, da 3W cadauno, mentre, per i controlli – eccezion fatta per la messa a fuoco manuale (rotellina in alto) – l’utente può contare sui comandi vocali, sul controllo via app, e sugli automatismi (per la correzione della distorsione trapezoidale, di 40° in verticale e in orizzontale).

Mi Bluetooth Speaker (circa 35 euro, su Aliexpress) è uno speaker Bluetooth (5.0) classico, un po’ in stile JBL, colorato (nero, blu( impermeabile (IPX7), con tessuto a rivestire i due altoparlanti stereo da 16W complessivi (8 ciascuno, per un output con 70 decibel di rapporto suono/rumore), e rinforzo in gomma, visibile anche sul listello laterale: quest’ultimo ospita 6 pulsanti, tra cui quelli per le funzioni audio, per regolare il volume, accettare la telefonata in vivavoce (grazie al microfono), stoppare-riavviare la musica. L’autonomia, una volta effettuata la ricarica via USB Type-C della batteria, da 2.600 mah, arriva a 13 ore massime.