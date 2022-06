Presentato il nuovo ebook reader Onyx Boox Poke 4 Lite

Ascolta questo articolo

Molto spesso, gli ebook reader sono vincolati, come firmware, formati, e store da cui reperire gli ebook da leggere. Non è questa la filosofia del brand cinese Onyx che, nelle scorse ore, ha presentato un nuovo ereader della linea economica Poke, rappresentato dall’Onyx Boox Poke 4 Lite, prezzato a 149.99 dollari.

Il nuovo ebook reader ha uno chassis dimensionato a 153×107×7,1 mm mm, con un peso di 150 grammi, calibrato nelle colorazioni alternative bianco o nero: le cornici sono uniformi su tutti i lati, tranne che nel più spesso mento in basso, che viene utilizzato per l’impugnatura, stante l’assenza di speaker e di pulsanti fisici. Nell’Onyx Boox Poke 4 Lite i controlli sono affidati al touch dello schermo, un pannello E-Ink Carta HD da 6 pollici, risoluto a 1024×768 pixel, con 212 PPI (pixel per pollice).

Il costruttore ha predisposto il display a filo con la cornice, ma non dietro un vetro, all’insegna di una scelta che vuole neutralizzare il problema dei riflessi all’aperto o al chiuso, in ragione del fatto che i pannelli e-ink assorbono la luce, senza la necessità di dover porre un successivo filtro opaco sul vetro, con conseguente aggravio dei costi. In favore della lettura nelle ore serali, l’Onyx Book 4 Lite annovera la retroilluminazione frontale, con i LED che consentono anche di regolare la temperatura del colore: lato software, ricorrendo alle barre di scorrimento, è possibile intervenire su 64 livelli di regolazione ad hoc.

Sotto la scocca, opera un processore Qualcomm Snapdragon, con 4 core Arm Cortex-A53 e una velocità di clock di 2.0 GHz: a coadiuvarlo sono 2 GB di RAM (LPDDR4X) mentre, nello storage (eMMC) da 16 GB, oltre al sistema operativo, Android 11 con tanto di BOOX Store (es. per scaricare le app, avvalendosi del Wi-Fi dual band, con annesso supporto alle app di terze parti), è possibile trasferire i propri file, via microUSB Type-C (con OTG), confidando – se lo si desidera – sull’app di lettura predefinita, che supporta diversi formati, tra cui pdf, ppt, doc, docm/docz, html, odt, mobi, azw/azw3, rft, txt, fb2, epub, fbz, prc, sxw, trc, e chm.

Come accennato in apertura, mancano gli speaker. In conseguenza di ciò, per ascoltare i propri podcast e audiolibri preferiti, occorre fare affidamento sulla connettività Bluetooth 5.0, che permette di usare i propri auricolari o headset senza fili. La batteria, da 1.500 mAh, assicura diverse settimane di lettura.