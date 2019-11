Porsche Design Ultra One: ultrabook 2-in-1 elegante, leggero e silenzioso

Porsche Design Group, sussidiaria del noto brand automobilistico, fondata nel 2003 per occuparsi di accessori che rendessero onore alla casa madre, dopo un’incursione nel ramo telefonia, è tornata ad occuparsi di tecnologia presentando un notebook, il Porsche Design Ultra One, che punta alla fascia alta.

Il nuovo portatile Porsche Design Ultra One è un convertibile 2-in-1, con un telaio realizzato in magnesio, onde risultare sia sottile (13.8 millimetri), che leggero (1.5 kg): in ragione di tali peculiarità, è presente un sistema passivo, privo di ventole, per la dissipazione del calore che, quindi, in quanto gestita silenziosamente, permette di godere appieno dei due speaker (ai lati della tastiera) stereo ottimizzati da Harman & Kardon.

Ai lati dello chassis, complici le dimensioni compattate, sono presenti il mini-jack per le cuffie ed una USB Type-A, con le restanti porte (una seconda Type-A, due USB Type-C, un lettore di schedine SD, una HDMI) nascoste alla vista, sul retro, in uno spazio reso disponibile dall’adozione di particolari cerniere con “maniche” disposte all’estrema sinistra ed all’estrema destra.

Reso sicuro dal lettore di impronte digitali posto in alto a destra sulla tastiera, retroilluminata, con un tasto apposito per lanciare la calcolatrice ed un enorme touchpad sul relativo mento, il Porsche Design Ultra One monta un touchscreen (10 tocchi) da 15.6 pollici, risoluto in FullHD, ingombrante quanto un modello da 13 pollici.

Ad accompagnare tale segmento hardware concorrono un array di microfoni compatibili con il concierge virtuale Cortana ed una webcam da 2.1 megapixel, supportata da Windows Hello e capace di riprese in formato 16:9 con una risoluzione da 1920 × 1080 pixel. In termini elaborativi, il supporto all’area visiva proviene dall’adozione della scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 615, accettabile per una moderata produttività da ufficio e per l’intrattenimento su YouTube, ma non per il gaming o la post-produzione grafica.

Coronamento del Porsche Design Ultra One, provvisto di connettività senza fili quali il Bluetooth 4.2 ed il Wi-Fi ac, e di una buona autonomia, affidata alla batteria da 45.6 Wh, sono i processori Intel dual core di 8° generazione, Amber Lake, a risparmio energetico (serie Y) e bassa dissipazione termica (5W): nello specifico, a seconda della variante, è possibile optare per un intermedio i5 8200Y (1.495 euro), che porta in dote 8 GB di RAM e 512 GB di storage SSD, o per un più prestante i7 8500Y (1.995 euro), con annessi 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Il sistema operativo, infine, è Windows 10 Home, a 64 bit.