Porsche Design PDB90: ufficiale la soundbar premium con Dolby Atmos e 5.1.2 canali

Non è affatto raro che la teutonica Porsche Design profonda il suo gusto estetico in prodotti dedicati alla multimedialità, basti pensare al recente e lussuoso monitor ideato in collaborazione con AOC. Nelle scorse ore, però, la divisione design di Porsche ha annunciato un nuovo e ulteriore prodotto, che nell’ambito del sound raccoglie l’eredità del modello PDB70, sostanziandosi nella nuova soundbar PDB90.

L’inedita Porsche Design PDB90 (999 euro) ha una classica forma a mattone allungato (1.200 x 210 x 75 mmm, per 8.69 kg), ideale anche sotto le TV dall’ampio polliciaggio, ma non per questo priva di eleganza: senza fronzoli a livello strutturale, all’insegna del detto secondo cui “l’eleganza deve essere la giusta combinazione di distinzione, naturalezza, cura e semplicità” (Christian Dior), la nuova periferica sonora di Porsche colloca a destra i pulsanti a sfioramento, permettendo di avvolgere il frontale (con un predellino per il logo e un display per le info sull’operatività) e il tettuccio con una griglia in tessuto che lasci ben passare il suono.

A tal proposito, la soundbar PDB90, un sistema a 5.1.2 canali da 316 W RM massimi di potenza e con una risposta in frequenza che copre da 60 Hz a 20 kHz, mette a disposizione la bellezza di 16 driver interni: tra questi, vi è un subwoofer integrato adibito ai bassi (sebbene gli stessi possano essere esaltati con un’unità esterna connessa all’apposita porta), cinque tweeter frontali, sei mid-woofer, due altoparlanti puntati verso l’alto (up-firing) ma inclinati di 20° in avanti (per far rimbalzare il suono sul soffitto) e due posti ai lati (per estendere il palcoscenico sonoro).

In ragione di quest’assetto, la soundbar PDB90 offre un suono surround, immersivo, 3D, come confermato dal supporto verso gli standard Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital (anche plus) e DTS:X.

Nella soundbar PDB90, ulteriori miglioramenti alla qualità del suono si possono ottenere anche dal ricorso ai preset di equalizzazione Movie (per la dinamica/spazialità dei film), Music, Speech (per i dialoghi) e Stadium (per gli eventi sportivi). Dulcis in fundo, anche la versatilità fa bella mostra di sé nel nuovo prodotto di Porsche Design che, attrezzato per il Bluetooth 5.0 con codec SBC e A2DP, può acquisire i dati anche dall’ingresso digitale ottico, dalla USB Type-A (per i file mp3, flac e wav, usabile anche per la ricarica a 5 V, 500 mA) e dall’ingresso HDMI (con eARC, affiancante l’uscita HDMI).