Da AOC e Porsche Design arriva il monitor ultrapremium AGON PRO PD32M

A un anno e mezzo di distanza dall’ultimo “frutto”, la rinnovata collaborazione tra la taiwanese AOC e la divisione design della casa automobilistica tedesca Porsche ha partorito una nuova creazione in sede visuale, rappresentata dal nuovo monitor premium Porsche Design AOC AGON PRO PD32M.

Partner di listino, anche in Italia, del più piccolo AOC PD27, il nuovo display AGON PRO PD32M (613 x 290 x 715 mm per 11.52 kg) adotta come base, con finitura sabbiata, un supporto in fusione di alluminio: il retro, ove è presene un sistema di LED RGB per accrescere l’immersività nel gioco un po’ come fa l’Ambilight di Philips per i film e gli eventi sportivi, presenta dei degradamenti ai lati e in alto / in basso, in modo da creare la forma spigolosa di un trapezio.

Sempre sul retro, in alto, si trova una striscia orizzontale che, ispirata alle prese d’aria delle sportscar Porsche, si occupa del raffreddamento, coadiuvata da alcune intarsiature in rete metallica, che assolvono a una duplice funzione, visto che offrono anche lo sfogo alla coppia di speaker stereo da 8 watt predisposti per l’audio DTS. In basso, il display AGON PRO PD32M reca diverse porte, tra cui un jack audio da 3.5 mm, un poker di USB 3.2, una USB Type-C (per ricevere flussi video sino al 4K@120Hz e inoltrare energia sino a fino a 90 W), una DisplayPort 1.4, e un paio di HDMI con supporto alle peculiarità dello standard 2.1.

Davanti, il monitor Porsche Design AOC AGON PRO PD32M monta un pannello panoramico in 16:9 di tipo LCD da 31.5 pollici, risoluto in 4K, certificato DisplayHDR 1400, con appunto 1.400 nits di picco come luminosità: grazie alla retroilluminazione a miniLED, che permette 1.152 zone di oscuramento, è possibile avvicinare le prestazioni di un OLED, con il 97% di copertura sullo spazio colore DCI-P3 e una resa di 1,07 miliardi di colori che farà felici anche i professionisti della grafica. Ancora in ambito gaming, dopo l’accenno all’HDMI 2.1, offriranno invece il loro apporto l’Adaptive Sync, il tempo di risposta GtG (da grigio a grigio) pari a 1 millisecondo, e il refresh rate a 144 Hz.

Attualmente, il nuovo monitor AOC AGON Pro PD32M di Porsche Design e AOC può già essere comprato, online, presso rivenditori specializzati, o nei negozi Porsche Design, al prezzo di 1.999 euro.