LG annuncia nuovi cloud monior, AOC un artistico display per la grafica

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - L'idea dei cloud monitor non è affatto male e, anzi, in un contesto aziendale può ridurre i costi, rendere più facili gli aggiornamenti, e massimizzare la sicurezza: tra i 3 modelli annunciati da LG, il più suggestivo è certo il primo, sebbene la webcam pop-up degli altri 2 abbia un suo convincente perché. Ovviamente, è il modello di AOC ad avere il design più bello (e ci mancherebbe, visto con quale atelier grafico è nato): oltre al design, però, anche in questo caso vi è non poca sostanza.