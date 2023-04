Polaroid presenta le nuove fotocamere istantanee Now di 2a generazione

L’ormai rinato brand Polaroid sta continuando a occuparsi di fotografia analogica con un occhio alle tendenze del vintage tecnologico e un occhio agli elementi di modernità apprezzati dalla nuova generazioni e, a tale scopo, ha annunciato la seconda generazione della fotocamera a sviluppo istantaneo Now annunciata nel 2020 che, ora marca la differenze con diverse innovazioni, a carico anche della variante +.

Polaroid Now Generation 2 e Now+ Generation 2 sono attente all’ambiente, visto che per il 40% sono assemblate usando materiali riciclo. Gli elementi in comune tra queste due macchine fotografiche non cessano qui. C’è la compatibilità con la pellicola i-Type e con i film Polaroid 600. Su ambedue le fotocamere opera un obiettivo a selezione automatica così chiamato perché distingue in autonomia le foto con soggetti lontani, cioè quelle standard, da quelle con soggetti vicini, cioè i ritratti.

Ciò avviene grazie all’autofocus a due zone. La Zona 1 con lunghezza focale equivalente di 40 mm, si occupa dei soggetti in primo piano, mentre la Zona 2, con lunghezza focale equivalente a 35 mm, si occupa di quelli posti a distanze superiori al metro. Nello specifico, tale autofocus è quindi in grado di gestire i soggetti riconosciuti a distanze tra 0,4 metri 1,3 metri.

Proseguendo nel novero delle specifiche comuni, Polaroid Now Generation 2 e Now+ Generation 2 supportano foto creative con la doppia esposizione e (anche) i selfie con l’autoscatto: la smartizzazione ha coinvolto pure il Flash che assicura sempre la miglior illuminazione, financo in controluce, visto che è capace di riconoscere le scene. Sul piano dell’autonomia, la batteria agli ioni di litio, ricaricabile grazie a un lungo (1,2 metri) cavo USB Type-C, permette di scattare 120 istantanee sia con pellicole i-Type che con film Polaroid 600.

La differenza tra le due fotocamere consiste nel fatto che la versione Now+ Generation 2 ha il Bluetooth per collegarsi via App Polaroid con smartphone iOS o Android e, in tal modo, l’utente può settare la priorità nell’apertura, controllarla a distanza, impostare l’effetto Light Painting per i disegni effettuati con la luce e intervenire sul suono di scatto (attivazione).

Prevista in blu, rosso, bianco e nero, Polaroid Now Generation 2 costa 129,99 euro, che diventano 149 nel kit Amazon con 16 pellicole i-Type. La versione Polaroid Now+ Generation 2 arriva a Maggio, in verde foresta, bianco e nero, al prezzo di 149,99 euro.