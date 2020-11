PocketBook Touch HD 3: il celebre e-reader si prepara al Natale in Limited Edition

In vista degli acquisti natalizi, la multinazionale ucraina PocketBook, fresca del lancio del primo ebook reader a colori non prototipale, ha avviato le vendite della Limited Edition del recente ma tradizionale e-reader PocketBook Touch HD 3, capace comunque di fare anche da cornice digitale e da riproduttore di contenuti audio.

PocketBook Touch HD 3 (161.3 x 108 x 8 mm, per 155 grammi) in Limited Edition beneficia di un telaio in bianco perla, morbido al tocco (soft touch), in modo da mantenere più salda la presa: a ulteriore tutela del dispositivo concorre anche una particolare e leggera (80 grammi) custodia blu in dotazione (realizzata in microfibra e poliuretano solido) con chiusura magnetica, avvolto nella quale l’e-reader va automaticamente in stand-by, ed una nanotecnologia idrorepellente (di HZO) idonea a meritare la certificazione di impermeabilità IPX7 (contro le immersioni in acqua dolce per mezzora, sino a 1 metro di profondità).

Garantito in via eccezionale per 3 anni, in luogo dei convenzionali 2, il PocketBook Touch HD Limited Edition si presenta con un touchscreen e-ink Carta, da 6 pollici, risoluto in HD (quindi a 1072 × 1448 pixel, con 300 DPI), con la retroilluminazione FrontLight affiancata dalla funzionalità “SMARTlight“, in ragione della quale è possibile regolare, assieme alla luminosità, anche la temperatura colore, con tanto di settaggi automatici per luce ambientale, orario, o bioritmi. La dotazione di un giroscopio, invece, contribuisce a suggerire con che orientamento, orizzontale o verticale, tenere l’e-reader per una migliore lettura.

Il processore dualcore (1.0 GHz) del modello base è confermato anche nella Limited Edition, assieme a 512 MB di RAM ed a 16 GB di storage: questi ultimi accolgono complessivamente file redatti in 29 diversi formati, tra i quali 4 grafici (JPEG, TIFF, PNG, BMP), per visualizzare le immagini, 19 testuali (compresi quelli per i fumetti, CBR e CBZ), e 6 audio (M4A, MP3.Zip, M4B, MP3, OGG, OGG.ZIP), per ascoltare episodi di podcast o audiolibri, grazie al Bluetooth per collegare l’infotainment dell’auto o un normale paio di auricolari/cuffie senza fili.

Animato da una particolare versione di Linux (release 3.0.35, con tanto di mini giochi quali Klondike, scacchi, Sudoku e Snake), dotato di una batteria da 1.500 mAh caricabile via microUSB, il PocketBook Touch HD 3 in Limited Edition può essere acquistato al prezzo di 189 euro.