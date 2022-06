Pocket Cinema Camera 6K G2: ufficiale la videocamera smart con vocazione Pro

Ascolta questo articolo

Con l’arrivo della bella stagione, cresce naturalmente sia la voglia di musica che di immortalare ciò che di più bello si vive nelle proprie esperienze quotidiane. Non è un caso quindi che l’australiana Blackmagic Design, usa a realizzare prodotti premium per l’industria del cinema, abbia annunciato la sua nuova videocamera compatta Pocket Cinema Camera 6K G2, che si pone un gradino sotto la Pocket Cinema Camera 6K Pro, dalla quale mutua varie specifiche, con la sola eccezione dei filtri ND, con un listino (1.995 dollari, comprensivi di una licenza completa del software di post-produzione professionale i DaVinci Resolve Studio) in linea col modello 6K di 3 anni fa e un conseguente risparmio che può essere investito nel viewfinder elettronico opzionale (dal costo di 495 dollari).

Capace di avvalersi della scienza del colore di quinta generazione, la Pocket Cinema Camera 6K G2 ha un corpo (180 x 123 x 112 mm, per 1.2 kg) in policarbonato e fibra di carbonio, con a portata di dito i controlli principali variare l’angolo dell’otturatore, bilanciare il bianco, e regolare l’ISO: il sensore, che permette l’attacco per gli obiettivi EF (sì da essere creativi negli effetti Bokeh, con sfondi sfocati, e a bassa profondità), è il Super 35 da 6144 x 3456 pixel di risoluzione, con dual ISO (400 e 3.200) nativo, estensibile fino a 25.600, e gamma dinamica a 13 stop.

Le foto vengono scattate a 21.2 megapixel, mentre i video van di risoluzione dal 6K (6144 x 3456) fino a 50 fps al FullHD (1920 x 1080) sino a 120 fps: nel caso della registrazione si può sfruttare la porta USB Type-C 3.1 Gen 1 (utile pure per ricaricare la batteria, nel caso non si adoperi l’apposito ingresso per l’alimentazione DC a 12 V), cui collegare dispositivi di archiviazione formattati in HFS+ o ExFAT, o lo slot per le schede SD CFast 2.0.

In tema di autonomia, la videocamera Pocket Cinema Camera 6K G2 si avvale di una batteria maggiorata NP-F570 che promette di 60 minuti di operatività con schermo al 50% di luminosità e registrando in RAW 6K@24 fps su SD, ma è possibile arrivare alle 3 ore usando l’add-on opzionale Battery Pro Grip provvisto di 2 batterie extra. Il controllo, sull’interfaccia del sistema operativo Blackmagic OS avviene mediante il luminoso (1.500 nits) display FullHD da 5 pollici, ruotabile in basso e in alto, rivolgendosi al quale si possono inserire i metadati, intervenire su regolazioni semplici (esposizione e messa a fuoco), o complesse (es. del 3D LUT, o per il codec video Blackmagic RAW).

Dulcis in fundo, nella Pocket Cinema Camera 6K G2, risaltano le porte, rappresentate anche da una normale HDMI, da due jack da 3.5 mm (ingresso microfonico e uscita per le cuffie), e dai connettori XLR.