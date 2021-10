Philips vara nuovi display 4K Momentum sino a 144 Hz per gamers (e non solo)

Al prezzo (letteralmente) di una piccola rinuncia (la soundbar curata da Bowers & Wilkins), nella linea di display Philips Momentum “designed for Xbox”, dopo il modello da 55 pollici, da salotto, arrivano due iterazioni più da scrivania, per gamers e professionisti attenti al colore, rappresentati dai più compatti Philips Momentum 279M1RV (27”) e 329M1RV (31.5″).

Ambedue i monitor Philips Momentum, premiati per materiali e design col riconoscimento Red Dot 2020, rispettivamente prezzati (da Novembre) a 999 e 1.099 euro, godono della retroilluminazione, via LED RGB, Ambiglow, simile alla Ambilight delle TV dello stesso marchio, che riproduce sulla parete retrostante i colori della dominante nell’immagine riprodotta, anche nel caso dei contenuti frenetici di un filmato sportivo o di un videogioco.

Sempre in tema di elementi comuni, v’è da annotare l’impianto audio, con due speaker da 5w cadauno predisposti per il surround virtuale via DTS: in tema di porte, sia sul Momentum 279M1RV che sul 329M1RV, è possibile trovare il jack da 3.5 mm, quattro USB 3.2 in downstream, una USB-B per l’upstram, una USB Type-C per caricare ad esempio un portatile a 65W o come Display port secondaria, visto che di DP ce n’è già una, di tipo 1.4, implementata in compagnia di tre HDMI 2.1 che, di base, permettono il 4K a 144 Hz sui computer compatibili, e il 4K a 120 Hz sulle consolle Xbox X.

Nel caso del display Momentum 279M1RV, stigmatizzato da impressionanti valori di contrasto (1000:1) e luminosità (450cd/m²), come da certificazione DisplayHDR600, è adottato un pannello IPS Nano, in ragione del quale i principali color gamut sono coperti al massimo (Adobe RGB al 110,1%, sRGB al 133%, DCI-P3 al 98%). Sempre tra le specifiche, da apprezzarsi particolarmente in quota gaming, figura un tempo di risposta (GtG) da 1 millisecondo, il supporto del G-Sync di Nvidia (da 60 a 144 Hz) sulla Display Port mentre, su HDMI 2.1, scattano il FRL, Fixed Rate Link, e il VRR, Variable Refresh Rate (VRR).

Nel Momentum 329M1RV, certificato VESA DisplayHDR 400 (500 cd/m² di luminosità), dietro il trattamento anti-riflesso 3H, è adottato un normale IPS con retroilluminazione W-LED e 16:9 di aspect ratio: le specifiche sono simili al modello da 27 pollici, a parte l’assenza di DCI-P3 e le coperture diverse sugli altri color gamut (NTSC al 113%, sRGB al 124%, Adobe RGB al 111%). In compenso, vi è una grande accuratezza cromatica (Delta E <2), è presente il supporto alla sincronizzazione, con l’output della scheda grafica della sorgente, via AMD FreeSync Premium e, su HDMI 2.1, non mancano né VRR né FRL.