Philips presenta nuovi monitor nella serie M3000 per i gamers

Dopo aver attenzionato le esigenze degli uffici, il marchio olandese Philips si è dedicato ai gamers con un trittico di monitor dalle buone prestazioni ma accessibili quanto a listino, inseriti nel bouquet della serie M3000.

I nuovi tre monitor di Philips si sostanziano nei modelli 27M1N3200VA e 27M1N3200VS, con tecnologia a LED allineati verticalmente (VA) in modo da assicurare ampi angoli di visualizzazione ed elevati contrasti: a questi si aggiunge poi il modello 27M1N3200ZA, sempre da 27 pollici, che si avvale della tecnologia IPS LED wide view per risultare anche accurato nella resa dei colori. Il design del terzetto è aggressivo, nella base con texture metallica i cui bracci convergono verso il centro come le chele di un granchio.

La presenza di cornici praticamente invisibili su 3 dei 4 lati, invece, permette di accostare più monitor, per un’esperienza maggiormente immersiva (o per il multi-tasking lavorativo).

Corredati da speaker integrati, i nuovi monitor Philips della serie M3000 impiegano pannelli con aspect ratio a 16:9 e risoluzione FullHD (quindi da 1920 x 1080 pixel): giocando da PC si ottengono 1 ms come tempo di risposta (in MPRT: Moving picture response time) e 165 Hz di refresh rate mentre, giocando da consolle, si ottengono 120 Hz in FullHD. In appoggio ai gamers sono presenti anche varie opzioni ad accesso rapido via menu OSD.

Tutte e tre i monitor 27M1N3200VA, 27M1N3200VS e 27M1N3200ZA vantano gli accorgimenti per il comfort visivo dell’anti-sfarfallio (flicker free) e una modalità a bassa emissione di luce blu (LowBlue mode): in genere, con la sola eccezione della variante VS, regolabile solo in inclinazione, ognuno di questi display permette regolazioni anche del perno, in altezza e rotazione. Per quel che concerne la distribuzione, ad arrivare per primi sul mercato italiano, durante il mese in corso, rispettivamente per le cifre di 279 e 269 euro, saranno i modelli 7M1N3200VA e 27M1N3200VS: il Philips invece farà attendere sino a Marzo, quando lo si potrà acquistare al prezzo di 299 euro.