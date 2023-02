Philips presenta nuove smart TV LCD e con miniLED

Ascolta questo articolo

Ancora in tema di smart tv Philips, dopo i modelli più intriganti, in quanto OLED TV, sono stati presentate anche altre linee di televisioni intelligenti, tra cui la THE XTRA 9308.

Quest’ultima serie, in arrivo nel terzo trimestre dell’anno, può considerarsi quella premium a usare i miniLED. Stilisticamente dotata di stand open frame, cornici esili in metallo scuro, Ambilight su 3 lati, in questo caso tale serie ha sempre la risoluzione 4K UHD ma le diagonali sono da 55 e 65 pollici. C’è ancora l’HDR nei formati HLG, HDR10 e 10+, Dolby Vision, ma non mancano un color gamut DCI-P3 al 98% e la modalità MAX Enhanced. Altri dati riferiscono di 1.000 nits di luminanza come picco.

L’attenzione al gaming arriva dai 120 Hz di refresh rate anche sotto Dolby Vision, ma anche dall’ALLM; dal supporto a G-Sync Nvidia e FreeSync Premium di AMD, oltre che VRR tra 40 e 120Hz e dalla modalità Auto-Game. L’elaborazione conta sempre sul SoC Mediatek Pentonic 1000 e sull’elaboratore d’immagine P5 AI di settima generazione con algoritmo Ambient Intelligence V2. La sezione audio, targata Bower & Wilkins, è un sistema audio 2.1 con potenza complessiva di 64 W.

I miniLED diventano mainstream con la sempre coinvolgente (viste le luci Ambilight su 3 lati) serie XTRA 9008, probabilmente con meno zone di local dimming e diodi della serie top precedente. Le diagonali sono da 55, 65 e 75 pollici e la risoluzione sempre in 4K UHD. La sezione elaborativa è un classico, col SoC Pentonic 1.000 di Mediatek e il chip d’immagine P5 AI di settima generazione con AI V2 via sensore intelligente ambientale: tale assetto consente 120 Hz anche in Dolby Vision, in favore dei gamers con i fan di film e serie che trarranno beneficio dell’HDR in HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision e dalla modalità IMAX Enhanced. La luminosità arriva sino a un picco di 1.000 nits. L’audio ha un sistema 2.0 da 40 W totali. Come detto, l’OS è una versione di Android curata da TP Vision.

Tra gli LCD Premium si situa la serie THE ONE 8808 con Ambilight su 3 lati, i cui pannelli LCD LED in 4K UHD offrono tante diagonali (43, 50, 55, 65, 75 e 85”). L’HDR è supportato negli standard già visti (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision) e nell’onnipresente modalità IMAX Enhanced. Rimane anche il processore d’immagine P5 AI (Ambient Intelligence) di settima generazione con AI V2 e ci sono sempre 120 Hz di refresh rate, ma non ci sono dati sull’audio, almeno per ora. Lato firmware, si passa al noto Google TV.

Gli LCD diventano mainstream con la serie THE ONE 8508. Gli LCD LED da 43, 50, 55 e 65 pollici sono in 4K UHD ma il refresh rate è di 60 Hz, che raddoppiano grazie alle simulazioni di DLG e HRS. Gli standard HDR qui coperti sono HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, col coinvolgimento esteso dai 3 lati con Ambilight. C’è implementato il processore P5 AI (Ambient Intelligence) di 7a gen con AI V2 mentre l’OS si conferma in Google TV.