Philips: ecco le nuove smart TV Ambilight con OLED

Nelle scorse ore il marchio olandese Philips ha annunciato la nuova generazione di smart tv Ambilight per il 2023, con novità articolate lungo quattro serie, con diagonali da 43 a 85 pollici, tutte passate da Android TV a Google TV tranne una, la The Xtra che usa LCD con retroilluminazione via miniLED, che adotta una personalizzazione per le TV di Android realizzata ad hoc dalla licenziataria TP Vision (controllata, però, da un’azienda cinese).

Attrezzata con luci Ambilight di nuova generazione, perfezionati in dettaglio e precisione del colore, OLED+ 908 impiega tra sottili cornici in metallo scuro pannelli OLED WRGB con MLA (META-lit Lens Array) da 55, 65 e 77 pollici con risoluzione 4K UltraHD: c’è il supporto ai metadati con HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision, e la modalità IMAX Enhanced: la luminosità cresce del 70% e in alcune condizioni arriva a 2.100 nits massimi. Per il gaming ci sono il refresh rate a 120 Hz, il VRR tra 40 e 120Hz, il supporto a G-Sync di Nvidia e FreeSync Premium di AMD, e le modalità di autoabbassamento della latenza ALLM e Auto Game. L’algoritmo Super Resolution per l’upscaling e aggiornato ed è in servizio il processore P5 AI di 7a gen che, grazie all’algoritmo Ambient Intelligence V2, in base a quanto captato dai sensori ambientali, ottimizza temperatura del colore e luminosità. Il processore che consente l’esecuzione di Google TV è il MediaTek Pentonic 1000.

La sezione audio impiega un impianto audio 3.1 da 80 watt ottimizzato da Bower & Wilkins. Le connettività prevedono anche 4 porte HDMI metà delle quali con eARC e 48Gbps in quanto 2.1. Rinnovato nel design il telecomando ha l’accelerometro che lo retro illumina in automatico quando sollevato e anche un pulsante per disattivare al volo la retroilluminazione.

Sotto la serie top di gamma precedente si colloca quella premium OLED 808, sempre in arrivo in autunno. Qui i pannelli, da 42, 48, 55, 65 e 77 pollici. in 4K UHD, sono di tipo OLED WRGB EX. Le specifiche vedono sempre HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, gli stessi accorgimenti per il gaming della serie top, dalla quale viene prelevato anche il processore Mediatek e l’elaboratore d’immagine P5 AI di settima generazione con algoritmo Ambient Intelligence V2. Rimane la rinnovata illuminazione Next-Gen su tre lati, ma il modello in questione ha quasi sempre uno stand rotante, col modello da 77” che opta per i piedini. Altre differenze sono nell’illuminazione, che dai 55” in su, arriva sino a 1.000 nits e nella sezione audio, 2.1, quasi sempre da 70 W complessivi, col modello dal taglio inedito di 42” che cala a 50 watt.

OLED 708, punto d’accesso a questa tecnologia, impiegherà pannelli da 48, 55 e 65 pollici in 4KL di tipo WRGB (cioè con un subpixel aggiuntivo bianco), in sostanza dei WOLED con 7/800 nits di luminosità massima. L’HDR sarà supportato nei formati HLG, HDR10 anche Plus, Dolby Vision e non mancherà l’IMAX Enhanced. Le porte HDMI son sempre 4, metà delle quali 2.1.