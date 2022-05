Philips presenta i gaming monitor Momentum 27M1F5500P e 27M1F5800

Ascolta questo articolo

Da sempre impegnata nel supportare anche i gamers, il marchio olandese Philips ha annunciato (con disponibilità da Giugno) due new entries nella famiglia di monitor da gaming Momentum che, in veste di modelli 27M1F5500P e 27M1F5800, vantano un’elevata risoluzione e un alto refresh rate.

I due Philips Momentum 27M1F5500P (769 euro) e 27M1F5800 (819 euro) beneficiano di un piedistallo, con un hub da quattro USB 3.2 (metà delle quali a carica rapida), regolabile in inclinazione, altezza, rotazione, utile anche in modalità verticale Pivot: oltre alle succitate porte, il duo di gaming monitor in oggetto si avvale anche di due HDMI (2.0) e di altrettante Display Port 1.4. Sempre tra i punti in comune, i Momentum 27M1F5500P e 27M1F5800 impiegano un pannello LCD Nano IPS da 27 pollici.

In ambedue i modelli, è di stanza la tecnologia AMD FreeSync Premium per sincronizzarsi con il frame rate della scheda grafica collegata, cui vanno ad aggiungersi diverse ottimizzazioni proprietarie tipiche di questa serie di monitor, solita essere equipaggiata, ad esempio, con Smart Image, Multiview ed Easy Select. Nel primo modello, cioè nel 27M1F5500P, si ha una risoluzione QHD (quindi a 2560 x 1440 pixel) con 240 Hz di refresh rate (che calano a 144 su HDMI) e 1 ms come tempo di risposta da grigio a grigio (GtG).

La copertura del colore è ottima su diversi importanti color gamut (98% sul DCI -P3, 92.9% sull’Adobe RG, 131.9% sull’sRGB, 111.6% sull’NTSC), come anche la precisione cromatica (Delta E<2): accreditato di un rapporto di contrasto a 1000:1, con la sensazione di contrasto percepito migliorata dal trattamento anti-riflesso, il modello 27M1F5500P vanta 450 nits massimi di luminosità, sebbene la certificazione DisplayHDR 600 lasci intuire che sotto HDR tale limite possa essere portato sino a 600 nits.

Nel fratello maggiore Momentum 27M1F5800, la risoluzione è da 3840 x 2160 pixel, quindi in 4K, con un refresh rate da 144 Hz e varie specifiche mutuate dal fratello minore, con qualche differenza: i color gamut supportati sono coperti con valori differenti (84.8% per l’NTSC, 100% per l’sRGB, 93.1% per l’Adobe RGB), e le due HDMI sono qui 2.1 (per le consolle next gen in stile PS5 e Xbox Series X).