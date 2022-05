Philips delizia i professionisti dell’immagine col suo monitor OLED 4K da 27”

Ascolta questo articolo

Particolarmente versato nel multimediale, non è raro che il brand olandese Philips si dedichi alla realizzazione di display. Nel mese di Febbraio, il colosso dei Paesi Bassi ha sfornato una tripletta di display dedicati ai gamers e, nelle scorse ore, ha annunciato un nuovo monitor, il Momentum 8000 27E1N8900, dedicato ai professionisti dell’immagine, e quindi anche ai videomaker e ai fotografi.

Il nuovo monitor Philips Momentum 8000 27E1N8900 ha una diagonale di 27 pollici risoluta in 4K, quindi a 3.860 x 2.160 pixel: contrariamente al trend del settore, che vede impiegati pannelli LCD a scopi professionali, per evitare il burn-in dei pixel, in questo caso è stato impiegato un pannello OLED che, però, permette di avere una profondità colore nativamente a 10-bit e non via FRC. Certificato DisplayHDR True Black 400, il nuovo arrivato può esaltarsi nella luminosità, quanto meno in HDR, dove sfoggia 540 nits di picco, contro i 250 presenti sui contenuti SDR.

Anche il rapporto di contrasto è molto elevato (1,000,000:1), come pure la resa nel colore: a tal proposito il costruttore ha dichiarato un’elevata copertura nei color gamut sRGB (completa), DCI-P3 (99.7), e AdobeRGB (99.6%), con gli operatori della grafica che beneficeranno anche di un’estrema precisione nella resa delle palette (Delta E <1).

Non propriamente adatto al gaming, visto che, se pure a fronte di un tempo di risposta pari a 1 millisecondo (GtG), ha comunque appena 60 Hz di refresh rate, il monitor Philips Momentum 8000 27E1N8900 si dimostra molto versatile, grazie alla presenza di varie porte (una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0, una USB Type-B. una USB 3.2 Type-C per l’upstream, con alimentazione sino a 90W, e un poker di USB 3.2 Type-A per il downstream, due delle quali con battery charging 1.2), e anche comodo nell’uso, visto che dispone di una modalità per abbassare la luce blu, della possibilità di usare le periferiche di input con più device grazie allo switch KVM, e in considerazione del fatto che può essere regolato in altezza di 130 mm, ruotato di 175°, e inclinato di +25 e -5°.

Al momento, non si conoscono i piani distributivi del prodotto per l’Europa. Secondo quanto riferisce TFT Central, del monitor Philips Momentum 8000 27E1N8900, previsto anche per gli USA, si conosce solo il prezzo col quale sarà distribuito in Cina, pari a 7.000 yuan (cambio alla mano, circa 1.100 dollari).