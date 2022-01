Philips annuncia nuovi auricolari tws, cuffie ibride e party speaker

Dopo la presentazione di due smartphone economici in fine di 2021, Philips, attraverso la licenziataria indiana TPV Technology, ha battezzato anche il nuovo anno, mettendo in campo in India, sempre con l’avallo della connettività Bluetooth più recente, diversi prodotti per l’audio, tra cui auricolari true wireless, cuffie e party speaker.

Gli auricolari senza fili Philips TWS TAT2206BK (con cuscinetti siliconici in 3 misure: medio, grande e piccolo) e TAT2236BK, ovviamente con stanghette quali superfici touch per i controlli, godono dell’impermeabilità contro sudore e schizzi come da certificazione IPX4 e, all’interno, ospitano driver rispettivamente da 12 e 6 mm. Secondo il costruttore possono assicurare, con la “complicità” della custodia, caricabile via microUSB Type-C, un massino di 18 ore di uso ma, grazie alla ricarica rapida, dopo appena 15 minuti di riposo nella custodia guadagnano già un’ora extra di funzionamento.

I due auricolari, provvisti anche della modalità mono, che permette di metterne uno in carica tenendo all’orecchio l’unità più carica, per raddoppiare il tempo di funzionamento, saranno prezzati a circa 83 euro (6.999 rupie) ma, promozionalmente, esordiranno al prezzo lancio, rispettivamente, di circa 51 euro (3.499 rupie) e 40 euro (3.399 rupie).

Le cuffie Philips TAA4216BK, prezzate a circa 107 euro (8.999 rupie) hanno un design isolante, uno chassis impermeabile IP55 contro polvere e acqua, e dispongono di padiglioni, rimovibili per una celere pulizia, provvisti di raffreddamento a gel, con un jack da 3.5 mm che ne consente un uso anche cablato: in wireless mode, assicurano 35 ore di funzionamento, grazie alle microbatterie interne che, in 15 minuti di ricarica, assicurano un extra di altre 2 ore. Il controllo avviene mediane un pulsante multi-funzione premendo il quale si ottiene il ricorso all’assistente vocale, la gestione delle telefonate (rifiuto-accettazione), la regolazione del volume, e la messa in pausa delle playlist: da segnalare, in ambito smart, la capacità delle cuffie ibride Philips TAA4216BK di associarsi rapidamente alla sorgente e, ricordando l’ultimo device cui son state collegate, di collegarvisi in automatico.

Gli altoparlanti per feste Philips TAX5206 e TAX3206, in cui il controllo delle tracce e la regolazione del volume può avvenire anche in presenza intervenendo sugli stessi, sono facilmente trasportabili, dato il form factor a trolley del primo modello (con annesse luci che vanno a ritmo) e la presenza di una pratica maniglia sul secondo: una volta caricati, assicurano 14 ore di riproduzione musicale, acquisendo le sorgenti sonore dall’ingresso audio o dal Bluetooth, con la facoltà di karaoke assicurata da un ingresso audio, per il microfono, da 6.3 mm. Vanno meglio le cose, in fatto di autonomia, con i modelli TAT2206 e TAT2236BK, party speaker con isolamento acustico passivo, impermeabili secondo il livello IPX4, con 18 ore di autonomia una volta portata a termine la ricarica via USB type-C.