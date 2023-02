Philips annuncia i nuovi Business Curved Monitor 6000 Series

Ascolta questo articolo

Se l’Odyssey Neo G9 di Samsung, è ideale per il gaming, si prestano bene all’uso professionale in ufficio i due nuovi monitor, 45B1U6900C e 45B1U6900CH, che il brand Philips ha appena inserito nella gamma Philips Business Curved Monitor 6000 Series.

Esteticamente i due monitor si somigliano molto: ambedue hanno un piedistallo regolabile in inclinazione da – 5 a + 15°, ruotabile a destra e a sinistra di 45°. A sinistra in particolare compare un gancio, che permette di poggiarvi le cuffie quando non in uso mentre, in alto, il secondo modello ha una webcam a scomparsa affiancata da un microfono con cancellazione del rumore, ideale per le riunioni ibride online – in presenza. Dal punto di vista delle specifiche hardware, i due 45B1U6900C e 45B1U6900CH sono monitor curvi (1500R) da 44,5 pollici, risoluti in 5.120 x 1.440 pixel secondo un rapporto d’aspetto a 32:9.

Certificati VESA DisplayHDR 400, assicurano una luminosità di picco di 450 nits: in termini di colore, vi è la profondità colore a 8-bit, ma non solo. Ambedue i monitor curvi della serie 6000, 45B1U6900C e 45B1U6900CH promettono il 107% di copertura sullo spazio colore DCI-P3. I loro pannelli, con LED allineati verticalmente (VA) hanno 75 Hz come refresh rate, e 4 ms come tempo di risposta da grigio a grigio (GtG).

Le porte dei due monitor sono rappresentate da due HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, un combo jack audio da 3,5 mm, una USB Type-C con carica (Power Delilvery) a 100 W e DisplayPort Alt Mode. Nel novero delle porte rientrano anche lo switch KVM, una LAN per il Gigabit, e quattro USB Type-A. Il modello senza webcam, ovvero il 45B1U6900C, ha una USB Type-B upstream.

Lato funzionalità, ambedue i monitor curvi Philips 45B1U6900C e 45B1U6900CH della serie 6000 offrono agli utenti le feature del picture-in-picture (PiP) e del picture-by-picture (PbP). Il controllo, per regolare il volume e muoversi tra le opzioni del menu avviene non tramite pulsanti ma mediante un comodo telecomando, che è in dotazione col monitor scelto. Al momento non sono ancora noti in termini di distribuzione e i relativi prezzi.