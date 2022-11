Per Soundcore è tempo di party speaker con i Rave Neo 2 e Rave Party 2

Ascolta questo articolo

Ormai da tempo il brand cinese Anker si regalato una divisione ad hoc per l’audio, Soundcore, che sta avendo un discreto successo con prodotti accattivanti, e non solo nel prezzo, come confermato anche dagli appena annunciati party speaker smart Soundcore Rave Neo 2 e Rave Party 2, acquistabili per ora negli USA, nei negozi di Walmart e su Amazon.com, rispettivamente per 179.99 e 229.99 dollari.

Voltato, il Soundcore Rave Neo 2 sembra quasi uno zaino per notebook o una cartella scolastica, con una maniglia reclinabile per il trasporto: lo speaker in questione, consigliato anche per le serate attorno a un falò, le giornate in piscina (con la rassicurazione che, nel caso cada in acqua, è in grado di galleggiare), o prima di entrare in un evento pubblico ingannando l’attesa con il dispositivo piazzato sul retro della propria auto (tailgating), è impermeabile IPX7 e quindi usabile senza problemi all’aperto, per diverse ore, grazie all’autonomia che arriva a 18 ore.

Connesso alle sorgenti via Bluetooth 5.3, il Soundcore Rave Neo 2 vanta un ingresso AUX da 3.5 mm (es. per collegare il telefono, un amplificatore, etc) e promette bassi profondi, medi nitidi e alti precisi, nel suo output sonoro da 80 watt, assicurato dall’implementazione di due tweeter da 2 pollici e di un woofer da 4 pollici. Nel caso si volesse esaltare ancor di più il risultato, mediante la funzione PartyCast 2.0, si possono associare assieme financo 100 speaker compatibili di Soundcore.

Ovviamente, dato l’uso, nel party speaker Soundcore Rave Neo 2 non possono mancare gli effetti luminosi in sincro con la musica, che è possibile scegliere e personalizzare mediante la companion app Soundcore. Ciò riguarda anche il secondo party speaker di questa rassegna, cioè il Soundcore Rave Party 2.

Quest’ultimo ha la maniglia fissa in alto, per un pratico trasporto, e ricorda vagamente un piccolo fustino: come sound, il Rave Neo 2, sempre usabile all’aperto grazie all’impermeabilità (qui però di grado IPX4), e molto autonomo (per un massimo di 16 ore a carica conclusa), assicura un sound da 120 watt, grazie a un radiatore per i bassi messo in appoggio di un assetto che prevede anche “doppi woofer da 4 pollici e tweeter da 2 pollici“.

Anche in questo caso, usando la funzione PartyCast, è possibile associare il prodotto fino a un massimo di 100 altoparlanti, compatibili come i Rave Neo 2, Flare 2, e Motion Boom Plus. La presenza, infine, di un jack da 1/4” permette di collegarvi un opzionale microfono (con controlli di riverbero e guadagno) per fare da dj.