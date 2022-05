Motion Boom Plus: ufficiale il nuovo speaker portable di Soundcore

Ascolta questo articolo

Ormai emancipatosi da tempo dalla casa madre Anker, il brand cinese Soundcore, che in tempi non sospetti si è lanciato anche nel segmento degli occhiali smart, ha annunciato l’imminente arrivo sul mercato del suo nuovo speaker portatile Motion Boom Plus da 80W.

Il nuovo dispositivo per l’intrattenimento audio gode dell’immunità a polvere e acqua secondo lo standard IP67, il che gli consente di essere usato anche sulle spiagge e a bordo piscina: alla sua trasportabilità, invece, concorrono tanto la maniglia, integrata, quanto la tracolla, invece rimuovibile. Basato su driver al titanio “educati” secondo la tecnologia BassUp, in modo da assicurare bassi potenti, il Motion Boom Plus integra due woofer da 3.5 pollici cadauno, da 30 watt di potenza per unità (per un totale di 60), affiancati da due radiatori passivi che sboccano lateralmente a destra e a sinistra, con lo scopo di esprimere, in qualsiasi genere musicale, al meglio le note dei bassi.

D’altro canto, il costruttore ha anche previsto nello speaker Soundcore Motion Boom Plus due tweeter da 1 pollice, accreditati di una potenza di 10 watt per unità (per complessivi 20 watt), tal da non trascurare, con tutta la ricchezza di dettagli possibili, quelle alte frequenze che caratterizzano gli strumenti a corda o a fiato, la musica dance, o la voce.

Capace di ricevere la musica dalla sorgente via Bluetooth 5.3, lo speaker Motion Boom Plus può venire incontro alle esigenze di coloro che necessitano di un palcoscenico musicale più esteso, o anche solo di un ascolto stereofonico, combinando da 2 a 100 speaker compatibili (tra cui i Rave Party Cast, i Flare 2, i Trance Go, i Soundcore 3) tramite la funzione Party Cast 2.0. Chi invece cercasse un suono “cucito” su misura delle proprie esigenze d’ascolto sarà certo rinfrancato dal sapere che il prodotto in questione si fregia di una funzione di equalizzazione tramite la companion app Soundcore.

La batteria, dimensionata a 13.400 mAh, consente di ottenere sino a un massimo di 20 ore di riproduzione, sì che sia possibile riprodurre la propria musica preferita dall’alba al tramonto inoltrato, ma può fungere anche da power bank per caricare altri dispositivi. Secondo i piani dell’azienda, sarà possibile metter le mani su uno speaker Soundcore Motion Boom Plus dal prossimo 30 Maggio, sia su Amazon che tramite lo store ufficiale, al prezzo di 179.99 euro, scalati a 149.99 euro aderendo sin da ora ai pre-ordini previo versamento di una caparra simbolica di 1 euro.