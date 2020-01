Pebble e Andoer puntano agli sportivi con auricolari tws e neckband

Nonostante il mercato dell’audio individuale punti decisamente sul segmento del true wireless, con la totale assenza di cavi, come confermato anche dal lancio del recente modello di auricolari Twins Stereo EarPods di Pebble, non mancano brand come Andoer che, specie in contesti sportivi, puntano sul formato neckband, come nel caso dell’Andoer D1.

Passata sotto il controllo di Fitbit (e, quindi, di Google) l’americana Pebble Technology Corporation ha da poco presentato gli auricolari in-ear Twins Stereo EarPods (2.990 rupie, o 38 euro), evoluzione dei Pebble Duo Stereo di Ottobre: disponibili nella colorazione nera, ed immuni alla polvere ed al contatto con l’acqua (in virtù della certificazione IPX54), i nuovi arrivati integrano il Bluetooth 5.0 per connettersi, rapidamente e a 10 metri di distanza, allo smartphone, con i comandi touch, per gestire musica, chiamate, e assistenti vocali, presenti su ambedue le unità.

L’indipendenza delle 2 gemme è dimostrata anche dal fatto che ambedue possono essere usate sia per erogare un suono stereo che per gestire ambedue i canali ciascuna, nel caso si usasse una sola unità e/o se ne prestasse l’altra per un ascolto congiunto con un’altra persona. La batteria contenuta nella custodia, da 600 mAh, assicura 180 ore di autonomia complessive, con una singola ricarica (rapida) che ne apporta 25.

Da Andoer, invece, arriva (su Amazon, mediante store ufficiale, a 20.59 euro) la colorata (in nero, verde, arancione, o grigio) neckband Andoer D1 che punta molto sul comfort durante l’attività sportiva: il modello in questione è dotato di gommini di 3 diverse misure, oltre che di un archetto a U regolabile, e di un collare in silicone memory sia flessibile che leggero e comodo per un pratico ancoraggio al collo anche durante lunghi allenamenti.

Ovviamente munita del Bluetooth 5.0 (con profili AVRCP, A2DP, HFP e SPPP, e range di frequenze da 2.402 a 2.480 GHz), la neckband Andoer D1 migliora ulteriormente la qualità sonora, sia durante l’ascolto musicale che nel corso delle telefonate (stante la presenza di un microfono), grazie alla presenza di diaframmi compositi e all’implementazione della tecnologia MEMS. La batteria, da 90 mAh, si carica celermente in un paio d’ore (a 5V/1A, via microUSB), erogando – a rabbocco ultimato – tre settimane in stand-by, o più concrete 8 ore di ascolto musicale.