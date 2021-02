Pavilion x360 14 e x360 15: ufficiali i nuovi convertibili targati HP

Dopo i modelli esibiti al CES 2021, il brand statunitense HP ha annunciato due ulteriore notebook, i convertibili Pavilion x360 14 e x360 15, concepiti per l’intrattenimento multimediale e l’operatività base, accomunati dall’impiego di plastiche oceaniche, da un restyling che ne ha ridotto le cornici compattandoli, da schermi ruotabili di 360°, dalla ricarica rapida HP Fast Charge (50% in 45 minuti), da Windows 10 Home, dal software OMEN Gaming Hub (sfondi, premi, parametri hardware esibiti in live, regolazione dell’illuminazione, remote play, setting per i combo dei tasti), e dal supporto agli assistenti Alexa e Cortana (ma anche Xiaowei sul modello piccolo).

HP Pavilion x360 15 (357,6 x 229,1 x 20,6 mm, natural silver, già in vendita a partire da 749 dollari) adotta un touchscreen LCD IPS da 15.6 pollici, risoluto in HD o FullHD, con supporto alla penna capacitiva (opzionale, con riconoscimento dell’inclinazione), esteso con un 88,92% di screen-to-body.

Presente una webcam HD a 720p con doppio microfono e due speaker stereo B&O amplificati via HP Audio Boost, all’interno monta processori Intel di 11a generazione, tra cui l’i3-1125G4 con grafica Intel UHD e gli i5-1135G7 e i7-1165G7 con grafica Intel Xe: la RAM (DDR4 3200, con dual channel opzionale) prevede tagli da 8, 12 e 16 GB, mentre lo storage SSD (M.2 PCIe, con acceleratore Optane da 16 GB opzionale) può andare da 256 GB a 1 TB, passando per 512 GB.

Messe in campo le connettività Wi-Fi 5 (o 6, opzionale) e Bluetooth 5.0, ottemperata la sicurezza con un lettore d’impronte digitali, l’HP x360 15 monta una batteria da 43 WHr (con caricatore USB-C da 45 W.) e, in tema di porte perimetriche, schiera un lettore di microSD, un jack da 3.5 mm, una HDMI 2.0 di dimensioni normali, un paio di USB 2.0 Type-A (5 Gbps) e una Type-C (10 Gbs).

HP Pavilion x360 14 (322 x 209 x 19,15/19,9 mm, per 1.5 kg, Warm Gold, Natural Silver, Spruce Blue, in arrivo a metà Marzo), con anche una tastiera in alluminio riciclato, implementa, sull’87,95% di screen-to-body, un touchscreen LCD da 14 pollici, HD o FullHD, sempre con supporto alla stilo HP opzionale. Per i processori di 11a gen Intel, oltre agli i3/i5/i7 è previsto anche il ricorso ai Pentium: la grafica (Intel Xe o Intel UHD) è sempre integrata, la RAM (DDR4) conserva l’opzione per il dual channel, mentre lo storage SSD (M.2 PCIe), sino a 1 TB, può beneficiare dell’acceleratore Optane H10 o H20. Sempre con il Wi-Fi 6, e gli speaker stereo B&O, tale modello coprirà financo le 8 ore di autonomia.