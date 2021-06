Pavilion Aero 13: HP presenta il notebook consumer più leggero mai realizzato

In vista del relativo lancio negli USA in quel di Luglio (prima online e poi anche nei negozi fisici), secondo un listino in partenza da 749 dollari, il brand americano Hewlett Packard ha anticipato il varo dell’HP Pavilion Aero 13, vantato come il suo notebook per utenza consumer più leggero mai realizzato, con un peso di appena 987 grammi.

Preferibile in varie colorazioni alternative, tra cui Pale Rose Gold, Natural Silver, Ceramic White, e Warm Gold, il Pavilion Aero 13 ha un look minimale, una grande attenzione all’ambiente (sia col basso impatto delle protezioni, del cartone dell’imballaggio, a causa dell’impiego di vernici ad acqua e di plastiche da recupero marino o da post uso) confermata dalle certificazioni Energy Star ed EPEAT Gold, ed una qualità costruttiva mutuata dalle linee premium Spectre ed Envy, che ha portato all’impiego di una lega di magnesio e alluminio per il telaio.

La particolare compattazione delle cornici, altro segno di ricercatezza stilistica, permette di assicurare il 90% di screen-to-body al display, un pannello da 13.3 pollici risoluto in 2.5K (cioè a 2.560 x 1.280), adatto al multi-tasking (rapporto panoramico 16:10), molto luminoso (400 nits), e dall’ampia copertura cromatica (il 100% sulla scala sRGB). Ancora in ambito multimediale, il costruttore ha messo in rilievo un aspetto particolare relativo al comparto audio, per altro inclusivo di altoparlanti Bang & Olufsen, ovvero la capacità di ottenere videochiamate non disturbate dai rumori di fondo, abilmente ridotti dall’intelligenza artificiale.

Out-of-the-box con Windows 10, ma pienamente in grado di soddisfare i requisiti (un po’ “fumosi” e suscettibili d’essere rivisti al ribasso) per il venturo Windows 11, il nuovo Pavilion Aero 13 sarà mosso, sotto la tastiera priva di pad numerico, dai processori AMD messi in campo a inizio anno, cioè della serie 5.000, sino all’octacore (da 1.9 a 4.4 GHz) a 16 threads Ryzen 7 5800U, con architettura Zen 3 e ottimo risparmio energetico.

Proprio grazie a quest’ultimo, e con un uso medio, il terminale è in grado di assicurare un’autonomia stimata intorno alle 10.5 ore. Tra le specifiche conclusive citate a proposito del device, non mancherà la nuova connettività wireless stanziale assicurata dallo standard Wi-Fi ax/6.