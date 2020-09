Pavilion 13, 14 e 15: ufficiali i nuovi laptop professionali di HP

Dopo aver attenzionato le ultime uscite del chipmaker AMD, Hewlett Packard si è dedicata anche ai nuovi processori Intel di 11a generazione, mettendo in campo (da Ottobre) un trittico di portatili Pavilion 13 (da 679,99 dollari), 14 (da 579 dollari), 15 (AMD da 599 dollari), dall’appeal ecologico (le confezioni sono in materiale riciclabile e di origine sostenibile, con la plastica per la sede degli speaker che è recuperata dagli oceani), volti a sanare la sete di dispositivi per lo smart working destata dall’emergenza coronavirus.

Accomunati da scocche metalliche praticamente unibody redatte in 5 diverse colorazioni (natural silver, ceramic white, luminous gold su tutti i modelli, rosa solo sul 14”, fog blue sul 15”), i nuovi Pavilion palesano display da 13 pollici risoluti in FullHD o UHD, e da 14/15 pollici in HD e FullHD, con supporto all’HDR e, in alcuni casi, al codec HEVC.

Stretti principalmente ai lati (tanto da rasentare l’86% di screen-to-body sul modello da 15 pollici), i display in questione sono sormontati da una webcam grandangolare (88°) nella cornice superiore: il comparto multimediale va a completarsi con due speaker stereo ottimizzati da Bang&Olufsen, ma pompati a dovere nell’output sonoro dalla soluzione HP Audio Boost.

Protetti opzionalmente da uno scanner biometrico, sotto la superficie coperta da una spaziosa tastiera, terminante con un ampio touchpad, in auge su tutti i modelli sono presenti i processori Intel di ultima generazione coadiuvati dalla grafica integrata Iris Xe: la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450 è un’opzione su cui poter convergere nei modelli più grandi, da 14 e 15 pollici, con quest’ultimo che presenta anche l’alternativa per i processori AMD Ryzen 4000 Series Mobile. Lo storage, SSD PCIe, può arrivare sino a fino a 1TB, con opzione per la memoria acceleratrice Intel Optane, mentre la RAM si avvale dell’opzione per il dual channel.

Sia i Pavilion 14/15 che il modello da 13” dispongono della connettività Wi-Fi 6 e, tra le porte perimetriche, di una USB-C SuperSpeed e, idonea a supportare monitor 5K, di una HDMI 2.0. Grazie a Windows 10, ed al Modern Standby, i Pavilion 13, 14, 15 sono in grado di risvegliarsi ed essere operativi all’istante.