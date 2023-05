Panasonic MZ1500: svelata una delle prime serie di smart tv OLED per il 2023

Dopo la serie MZ2000 annunciata al CES 2023 di Las Vegas, Panasonic si appresta a lanciare un’altra serie di smart tv di fascia alta, praticamente resa ufficiale dalla sua comparsa sul sito francese del brand.

Nello specifico, si parla della serie MZ1500 formata da TV OLED da 48″, 55″ e 65″, con gli ultimi due modelli che hanno una base rotante. Come definizione, i pannelli da 55 e 65 pollici riportano la dicitura “Master OLED Pro“, e la probabile assenza delle microlenti tipiche della tecnologia MLA mentre il modello più piccolo, che riducendo la diagonale riesce a mantenere una notevole densità ma non la stessa luminanza, gode della definizione di OLED 4K.

Lato video, qui vengono coperti i principali standard dell’HDR, ovvero HLG, HLG Photo, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, e Dolby Vision IQ. Restando nell’ambito visuale, trattandosi di una serie Calman Ready è possibile interfacciarsi col tool di Portrait Display per una calibrazione professionale del colore anche automatica. Sul versante audio abbiamo in due casi su tre un sistema a 2.1 canali in cui operano due speaker da 15w, il woofer da 20 e una coppia di radiatori passivi: il tutto con supporto al Dynamic Theater Surround Pro e al Dolby Atmos. Sul modello più piccolo dei 3 due speaker da 15W supportano il Theater Surround Pro.

Per l’intrattenimento del gaming giova ricordare la presenza delle funzioni Game Mode Extreme e, per il rapido accesso alle funzioni più importanti, Game Control Board. Ci sono poi 4 HDMI di cui due 2.1 con [email protected], eARC (il 2° ingresso), ALLM (su tutte le HDMI), VRR in veste di AMD FreeSync Premium, HDMI Forum VRR e Nvidia G-Sync.

Ai timoni di comando c’è il processore HCX Pro AI che si occupa dell’elaborazione delle immagini e del moto, via tecnologia Smooth Motion Drive Pro. Per i contenuti, le sorgenti sono rappresentate dai sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2, dallo slot CI+ (ed ECP) e dalla tv ibrida HbbTV. Le TV della serie MZ1500 possono fare da server per instradare i contenuti su altri dispositivi via rete locale e SATIP/DVB-IP. Come sistema operativo si è scelto My Home Screen 8.0, che porta in dote anche il supporto ad Alexa, ad Assistant (via speaker), e un mediaplayer capace di leggere diverse tipologie di file.