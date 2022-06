Panasonic LZ800: arriva in Italia la serie entry level con OLED.EX sino a 65”

Ascolta questo articolo

Dopo aver presentato le serie LZ980. LZ1000, LZ1500, LZ2000, il brand giapponese Panasonic ha svelato un’ulteriore serie di TV smart per il suo listino 2022, rappresentata dalla LZ800 che, dopo aver già fatto il suo esordio nel Regno Unito, è ora apparsa anche sul portale italiano del brand di Osaka, ove viene spiegato che la stessa sarà distribuita (in genere da Luglio) mediante Amazon.

Secondo la scheda tecnica pubblicata, la serie Panasonic LZ800 impiega pannelli con un’efficienza luminosa incrementata dall’impiego del deuterio e, quindi, di tipo OLED.EX: le diagonali previste sono ben 4, ovvero da 42 (da Ottobre), 48, 55 e 65 pollici, tutte calibrate secondo la risoluzione UltraHD con un refresh rate di 100-120 Hz. I gamers, oltre a tale dato, ne apprezzeranno anche altri: innanzitutto, anche qui è presente la Game Mode Extreme, incaricata di rendere più reattive le immagini a 60 Hz riducendo input lag e latenza, ma anche di mettere a disposizione l’overlay menu noto come Game Control Board, con tante info sul gioco richiamabili semplicemente premendo il pulsante “my App” sul telecomando (dopo averlo associato a cotal funzione).

Sempre in merito alle qualità visuali della serie OLED LZ800 di Panasonic, va annoverato il supporto a vari standard dell’alta gamma dinamica (HDR10, HDR10 anche Adaptive, Dolby Vision anche IQ, HLG anche Photo quando si tratta di leggere le immagini nel formato HSP). Grazie alla predisposizione “Calman Ready“, è possibile attuare una calibrazione professionale, se si desidera automatica, avvalendosi del software ad hoc di Portrait Displays mentre, tramite la modalità FilmMaker, sfruttando i metadati nelle immagini, si potrà decidere di gustare un film nella versione originale prevista dal regista.

Il cervello della serie Panasonic LZ800, lato hardware, è il processore d’immagine HCX Pro AI, che si occupa di varie ottimizzazioni, compresa la Smoot Motion Drive Pro: quest’ultima non interpone solo frame simulati per migliorare il moto, ma inserisce anche frame neri per attenuare il fenomeno della persistenza retinica e produrre immagini in movimento più nitide. Sul piano dell’audio, sono previsti due speaker da 15 W con Dolby Atmos e Cinema Surround.

I contenuti, da riprodurre in immagini e audio, vengono tratti dal Penta Tuner che non solo riceve le IPTV o i contenuti dei decoder del digitale terrestre o del satellitare, ma anche quelli della TV via cavo (DVB-C) non usata in Italia, e permette ( DVB-via-IP) di instradare il segnale satellitare a tutte le TV connesse alla stessa rete locale, senza la necessità per le stesse di un accesso diretto al satellite.

Sul piano delle porte, spiccano le quattro HDMI, metà delle quali con specifiche da 2.1, in stile VRR, ALLM, FreeSync Premium. UHD@120Hz, ed eARC (sulla 2°): lato software, infine, a coordinare tutto è una derivazione di Firefox TV, ovvero quel My Home Screen giunto alla settima emanazione, che porta in dote vari servizi di streaming come pure un player multimediale multi-formato.