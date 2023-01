Panasonic e Biel Glasses annunciano gli occhiali smart per gli ipovedenti

Ascolta questo articolo

Alla scorsa edizione del CES 2023 si sono visti anche diversi dispositivi originali, alcuni dei quali molto utili al supporto della vita quotidiana e del benessere. Uno di questi in particolare è stato annunciato da Panasonic e Biel Glasses, una start-up nata a Barcellona nel 2017 per aiutare le persone con problemi visivi nel superare le loro difficoltà motorie.

Nello specifico, il marchio giapponese Panasonic ha messo a disposizione un leggero modello di occhiali smart per la realtà virtuale, compatibile con l’HDR 5.2K, mentre Biel Glasses ha messo in campo il proprio know how maturato nel realizzare tecnologie che aiutassero a muoversi coloro che sono colpiti da disturbi alla vista, come la visione a tunnel, tipica di chi è affetto da retinite pigmentosa o glaucoma, e la perdita di visione periferica.

Il tutto si è concretizzato, dopo due anni di collaborazione (iniziata nel 2021), nel succitato paio di occhiali smart. Questi ultimi, esibiti negli stand dei rispettivi marchi nelle giornate del CES tra il 5 e l’8 di Gennaio di quest’anno, adoperano la robotica e l’intelligenza artificiale per esaminare quel che i sensori e le telecamere percepiscono del mondo circostante, in modo da individuare ostacoli come buche, scalini, dislivelli, cavi.

Tali dati vengono poi resi tramite indicazioni grafiche che vengono proiettate in modalità realtà aumentata su pannelli μOLED attrezzati con lenti pancake, andando a completare la vista residua dell’utente attraverso un prodotto che si conferma poco energivoro, ma molto leggero e comodo a indossarsi.

Da notare che, per ottenere una elaborazione ottimale delle immagini, viene fatto ricorso agli optometristi che, nell’adattare le funzioni di questi occhiali alle esigenze specifiche degli utenti, vanno a calibrare parametri come il miglioramento del contrasto l’adattamento all’illuminazione, e lo zoom. Come detto, gli occhiali smart di Biel Glasses e Panasonic sono indirizzati a un target specifico, ma rappresentano nel contempo l’applicazione delle tecnologie di Panasonic in settori sinora poco esplorati, come quello della realtà aumentate, AR, e virtuale, VR.