CES 2023: ecco alcune delle novità più originali della fiera tecnologia di Las Vegas

Al CES 2023 inevitabilmente si è parlato di computer, domotica, automotive, intrattenimento e molto altro, con i marchi più blasonati pronti a contendersi l’attenzione di media, giornalisti e fan a suon di annunci, eventi e comunicati stampa (a volte chilometrici). All’ombra dei grandi brand, però, non sono mancati dei produttori di nicchia, che hanno presentato prodotti non poco interessanti, coraggiosi, innovativi e, in alcuni casi, stravaganti (come lo smartwatch senza display).

Partendo dal bagno, la francese Withings, nota per i suoi smartwatch ibridi spesso con ECG da polso, ha presentato, pronto per l’Europa e, in futuro anche per gli USA (FDA permettendo), l’U-Scan, un sensore con cartuccia in grado di raccogliere le misurazioni di tre mesi che, simile nelle forme ai deodoranti discoidali per le tazze del WC, in realtà si occupa di analizzare le urine, per segnalare via app problemi, come ad esempio le carenze nutrizionali e, nel caso delle donne, se si sia entrate nel periodo dell’ovulazione.

Olive, una start-up israeliana, mira sempre all’analisi delle urine, con un prodotto rivolto agli utenti normali e alle case di cura, rappresentato però non da un accessorio ma da un vero e proprio copri-water smart. Vivoo ha realizzato una toilette intelligente che, senza bisogno del tocco, sottopone a un’indagine ottica le urine dopo aver rilasciato una striscia reattiva. Frutto di una start-up coreana, SZM – Special Zone Master, si occupa di un altro rifiuto corporeo, le feci, analizzandole per colore, alla ricerca di sangue occulto, monitorando anche l’ora e la frequenza dei movimenti intestinali.

Sempre in quota benessere, passando alla camera da letto, Vibrasonic di Beyond-Sleep è un materasso smart che scioglie lo stress massaggiando leggermente la pelle e col suono delle onde del mare o della pioggia: collegato all’Xbox, in quanto provvisto di sei altoparlanti integrati, permette di sentire addosso gli effetti del gameplay intrapreso. Motion Pillow può essere un degno complemento del materasso smart: si tratta di un cuscino intelligente che, nel caso l’utente russi, si gonfia per fargli girare il volto e indurlo a respirare meglio.

Un saltino in palestra può essere utile per tenersi in forma, ma si può anche montare il salotto l‘I-Percut, un sacco da boxe smart i cui sensori permettono di registrare la velocità degli scambi, la potenza e la precisione di pugni e calci, e di annotare il numero dei colpi, per migliorare le proprie performance.

In tema di cura personale, Skinstack, invece, è un’app che permette di analizzare la pelle dalla fotocamera dello smartphone, per ottenere consigli su come migliorarne l’aspetto e la salute: volendo è possibile ottenere la consegna delle gelatine, stampate in 3D, che contengono i nutrienti necessari. SonoRepro di Pixie Dust Technologies, Inc, premiato al CES con un Innovation Award, è un dispositivo che concentra gli ultrasuoni esercitando la pressione su un punto preciso del cuoio capelluto per prendersi cura del proprio scalpo. Da ible arrivano poi le cuffie senza fili irvida T1 & E1 che certo assolvono al compito di gestire telefonate e musica ma che, in più, purificano anche l’aria davanti alla bocca e al naso.

Passando alla moda, Alia Technologies grazie al contributo del designer di calzature italiane metterà in campo la tecnologia ALIA (Active Lift in Alignment) che, via scansione 3D del piede, permetterà di comprare delle calzature davvero fatte su misura. Sempre in tema di calzature, da LG arriva la scarpiera smart Styler ShoeCare che, sottoponendo a 37 minuti di doccia di vapore le calzature, le sterilizza e deodora, privandole degli odori causati da sudore e muffe.

Passando a cose più amene con cui intrattenersi, il produttore di giochi WowWee ha presentato il cane robot per bambini Dog-E (80 dollari) con movimenti realisti, sensori del tatto su testa, naso e fianchi, e una coda “che visualizza icone e messaggi per comunicar“. Grazie all’app proprietaria si può educare il cane a muoversi come si vuole, a imparare il proprio nome, a giocare, sviluppandogli una personalità ad hoc che, poi, potrà essere memorizzata in modo che, di fronte a ogni utente, lo stesso Dog-E si comporti in modo diverso, risultando di volta in volta esuberante o tranquillo, giocherellone o timido, sempre assonnato o affamato.

eQuinox 2 (2.499 euro) è il nuovo telescopio dei francesi di eVscope eQuinox. Promette di far osservare la Luna e le stelle ovviando ai problemi dell’inquinamento luminoso urbano grazie alla funzione Smart Light Pollution Reduction mentre i soggetti inquadrati, anche se deboli, saranno sempre immortalati in immagini ad alta risoluzione via funzione Enhanced Vision. In tandem con lo smartphone si avrà accesso a un database di 5.000 oggetti celesti, con approfondimenti e suggerimenti, e tramite Autonomous Field Detection, si potrà trovare facilmente ciò che si intende ammirare nel cielo.