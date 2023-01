Gli indossabili hi-tech più originali del CES 2023: Nowatch e BHeart

Ascolta questo articolo

Nel corso del CES 2023, non sono mancati gli accenni alla tecnologia indossabile. Tra questi, alcuni dei più originali si sono sostanziati nel Nowatch, un wearable senza display o lancette, e nel cinturino smartizzante BHeart.

Nel primo caso, il Nowatch (da 363 euro, con variazioni a seconda della configurazione) è uno smartwatch (24,7x37x10,9 mm per 50 grammi) per forma e funzionalità, privo però di lancette in stile Withings o di display: non visualizza l’ora e non tormenta con la ricezione delle notifiche, che spesso creano ansia e inducono a pensare oltremodo agli impegni futuri. Il prodotto, impermeabile sino a 5 atmosfere, autonomo per 4 giorni, può essere personalizzato con dischi in acciaio inossidabile o con pietre preziose (es. agata bianca, quarzo rosa, labradorite, occhio di falco, occhio di tigre, malachite, lapislazzuli, e ametiste) di provenienza etica, come fosse un gioiello. Sempre quanto a estetica, Nowatch sarà disponibile nelle finiture Silver, Rosé, Gold, con cinturini in pelle organica o plastica riciclata.

All’interno ospita diversi sensori, tra cui barometro, accelerometro, di temperatura cutanea, PPG, ed EDA: ciò, in tandem con l’uso della tecnologia EDA Biosensing di Philips (che usa la conduttanza termica tra due punti per valutare l’attività delle ghiandole sudoripare) permette di misurare il sonno, il movimento, l’umore, lo stess (via Individual Stress Fingerprint, premendo la corona dell’orologio quando si è stressati, si possono memorizzare i dati in quel preciso momento). Le misurazioni in questione vengono poi passate all’app per smartphone Android o iOS via Bluetooth, per un’analisi e, disponendo di un abbonamento ad hoc, visionare consigli sul benessere e ricevere esercizi guidati di respirazione (magari per calmare lo stress).

Nowatch adopera, inoltre, le vibrazioni, per richiamare al momento presente, a volte correlandole con il bioritmo dell’utente e può stimare in base allo stato fisico le prestazioni mentali (Predicted Cognitive Zone) dell’utente.

BHeart (100 dollari, ad Aprile) è un cinturino smart realizzato in leghe leggere, adatto a orologi con anse da 18 a 22 mm, ideato dall’azienda di health tech francese Baracoda. Il dispositivo si carica autonomamente, in base al calore corporeo, al movimento, e alla luce solare: a quel punto può fornire le consuete metriche fisiche (compresa l’analisi del sonno) e, via variabilità della frequenza cardiaca, misurare anche lo stress fornendo, via app, consigli per calmarsi, magari facendo yoga o una passeggiata.