Panasonic annuncia nuovi, compatti, silenziosi e affidabili proiettori ad alta luminosità

Nelle scorse ore, il brand nipponico Panasonic, tramite un comunicato stampa giunto in redazione, ha annunciato il prossimo arrivo sul mercato di tre nuovi proiettori LCD Solid Shine della serie PT-MZ20, già comprensiva da inizio 2022 del modello PT-MZ20K (però disponibile dall’Aprile 2023).

I nuovi proiettori, sostanziati nei modelli PT-MZ17, PT-MZ14 e PT-MZ11, si differenziano per la luminosità, essendo in grado di offrire rispettivamente 16.500, 14.000 e 11.000 lumen. Sono tutti compatti (22,3 kg) e silenziosi (36 dB nella modalità ad hoc), oltre che facili da configurare, adatti a ogni ambiente (anche piccolo, ricorrendo magari a obiettivi opzionali, come il Panasonic ET-EMU100 Ultra-Short-Throw Zoom) e molto affidabili. Quest’aspetto, in particolare, è stato ottenuto con una sorgente di luce laser garantita per 20mila ore, attraverso filtri dell’aria riutilizzabili, ma non solo.

Panasonic ha implementato nei nuovi proiettori LCD Solid Shine della serie PT-MZ20 particolari sistemi sigillati per il raffreddamento, a liquido e al fosforo e, in più, in favore dell’uso in situazioni mission critical, sono presenti particolari accorgimenti: i circuiti di failover evitano che, dal bruciarsi di un diodo laser, si cagioni una perdita di luminosità, mentre risulta possibile lavorare anche con due sorgenti ridondanti in contemporanea, innestando in automatico la seconda nel caso di problemi alla prima, grazie all’ingresso di backup.

Di base, i proiettori Solid Shine di Panasonic appena annunciati adoperano nuovi pannelli LCD da 1 pollice, con un motore ottico il cui white generator rende le immagini più vivide, migliorando la precisione del colore attraverso la luce extra. Non mancano poi il supporto al segnale di ingresso in 4K/60p, la regolazione automatica della messa a fuoco, la possibilità di ottenere la messa a fuoco automatica via app Smart Projector Control con l’impiego dello smartphone, la funzionalità NFC in supporto della configurazione.

Ideali per esperienze museali, aule scolastiche, ambienti ibridi e contesti aziendali i proiettori della serie LCD Solid Shine PT-MZ20 saranno disponibili in commercio dal Gennaio del 2023.