Padmate e BlueParrott: auricolari e cuffie smart di qualità, per diletto o lavoro

Che sia per di letto o per lavoro, nella scelta dei propri accessori earable, uno dei criteri da prediligere è quello dell’alta qualità, decisamente riscontrabile negli auricolari tws PaMu Quiet di Padmate e nelle cuffie B450-XT MS di BlueParrott.

Dopo aver collaborato con diversi brand (Xiaomi, Monster, Nokia, Huawei) in qualità di OEM per le loro soluzioni, ed essersi messa in proprio con i PaMu Scroll, il brand cinese Padmate ha annunciato un nuovo paio di auricolari true wireless per i puristi dell’ascolto, rappresentati dagli eloquenti e suggestivi PaMu Quiet, prezzati su Indiegogo a circa 75 euro (89 dollari), con la possibilità di ottenere un laccetto in pelle e una custodia rigida aderendo all’offerta listata a pressappoco 83 euro (99 dollari).

Questi ultimi, impermeabili (IPX4) e poco ingombranti (34.7 x 2 6x 21.6 mm, per 5.1 grammi a unità), ospitano driver da 10 mm in titanio e polietilene naftalato (scelto per la maggior resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed al calore) ed una coppia di chip: il Qualcomm QCC5124 si occupa di offrire un Bluetooth 5.0 a bassa latenza e con supporto al codec altoqualitativo aptX, mentre l’AMS3460 (presente in ciascuna unità) è un processore dedicato alla cancellazione del rumore (sino a 40 decibel) nel rispetto della qualità sonora. Non mancano, assieme a delle prese d’aria per evitare di sigillare le orecchie, 3 microfoni ad auricolare, dedicati anche alla cancellazione attiva del rumore, oltre che a gestire i comandi vocali verso i concierge virtuali, chiamati in causa previ tocchi impartiti alle superfici esterne, dalle quali si può anche controllare la musica, le telefonate e l’attivazione/disattivazione dell’ANC.

Le batterie degli auricolari, da 45mAh, garantiscono 3.5 ore di autonomia, che diventano 10 in totale grazie alla custodia (83 x 70 x 32,7mm, per 91 grammi) contenente una batteria da 500 mAh, sufficiente per 2 cicli di ricarica (in 2 ore), caricabile a sua volta sia via Type-C che in modalità wireless su una basetta Qi. Da segnalare che la custodia, somigliante a un orologio da taschino, usa un meccanismo simile, con un pulsantino fisico, per aprirsi, scoprendo una ghiera di LED che si colorano di blu man mano che avanza il ciclo di ricarica.

Dai britannici di BlueParrott, invece, giungono (su Amazon, per 179,99 euro) le iper autonome (24 ore di autonomia, dopo la ricarica via Type-C) cuffie B450-XT MS, che fanno della comodità uno dei loro vanti principali, avendo una fascia imbottita e potendo essere controllati anche con la voce (VoiceControl): di base, sono forniti della cancellazione del rumore (sino al 96%) ma, in più, si distinguono per implementare, mediante un pulsante fisico, la funzione Push-to-Talk che, interfacciandosi con la feature Teams Walkie Talkie by Microsoft, consente sicure comunicazioni in stile walkie talkie tra i membri di un team, sfruttando dove possibile il Wi-Fi in alternativa al traffico dati.