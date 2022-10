Oral-B iO10: il nuovo spazzolino smart con iOsense è ora realtà

Ascolta questo articolo

Dopo il breve accenno al CES 2022, Oral-B ha reso noto l’arrivo sul mercato, anche italiano, in tempi brevi, del suo spazzolino smart con iOsense (una tecnologia AI based che guida in tempo reale nel garantire un’esperienza efficiente e personalizzata per la pulizia orale), Oral-B iO10, previsto nelle colorazioni Cosmic Black e Stardust White.

L’Oral-B iO10 ha un display a colori, che permette di selezionare, dopo il messaggio di benvenuto iniziale con setting della lingua, uno dei 7 programmi di pulizia, da quella sensibile a quella profonda, senza scordare quella sbiancante. Tramite l’app Oral-B, per Android e iOS, che permette anche di configurare il sistema di pulizia, di navigare tra le funzioni del prodotto, e di consultare i feedback a conclusione di ogni spazzolatura, si possono impostare degli obiettivi di pulizia.

In tal modo, nel caso si raggiungano tali mete di igiene dentale, o si arrivi ai due minuti di pulizia (evidenziati dal timer presente nella base) considerati ideali dai dentisti di tutto il mondo, verranno mostrate a display delle simpatiche faccine quali riscontro del buon operato. Ovviamente, nella pulizia dentale non sono importanti solo la durata, ma anche altri parametri, prontamente individuati dallo spazzolino Oral-B iO10.

Quest’ultimo, per massimizzare la pulizia esercitata dalla testina, rotonda come negli strumenti professionali dei dentisti, è dotato di un sensore smart di pressione: in conseguenza di ciò, quando l’utente esercita una pressione eccessiva che potrebbe danneggiare le gengive, viene attivata una luce rossa, sostituita da una verde quando invece la pressione è ottimale. Tramite la tecnologia di riconoscimento delle aree del cavo orale, nota come AIBrushing, l’Oral-B iO10 riproduce un modello 3D dell’interno della bocca, tal che, via app, si viene guidati nel completare la spazzolatura ove ancora non si è arrivati.

Dulcis in fundo, la questione autonomia. In casa è possibile usare la base di appoggio, che fa da piattaforma di ricarica magnetica, col rabbocco portato a compimento in 3 ore: in viaggio, si può usare la custodia Power2G che, oltre a far da cover da viaggio, fa anche da power-bank per il nostro spazzolino smart.