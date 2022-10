Oppo Watch SE: ufficiale lo smartwatch con eSIM e NFC attento a salute e fitness

Ascolta questo articolo

Nonostante sia passato davvero poco tempo da quanto ha presentato i modelli Watch 3 e Watch 3 Pro, Oppo ha annunciato, per ora in Cina, ma senza escluderne l’arrivo in Europa, un nuovo smartwatch, l’Oppo Watch SE, che abbandona la denominazione comprensiva di numeri.

Disponibile sullo store ufficiale presso l’e-commerce JD nei colori grigio e viola al prezzo di 999 yuan (circa 141 euro), l’Oppo Watch SE ha uno chassis (43,0 x 37,0 x 11,65 mm per 31 grammi senza cinturino) squadrato che, rispetto all’Oppo Watch 2 cui somiglia, ha un solo pulsante fisico a destra: il display è un pannello AMOLED da 1,75 pollici risoluto a 372 x 430 pixel, con 326 PPI (pixel per pollice) e il beneficio dell’always on per risparmiar batteria mostrando comunque sempre a schermo le informazioni importanti per l’utente.

La sensoristica di bordo permette di rilevare l’ossigenazione del sangue (SpO2), la frequenza cardiaca, ma non di eseguire un ECG: in compenso, vi è la funzione di analisi approfondita del sonno, OSleep, sviluppata con l’Università di Tsinghua, che monitora le fasi del sonno, compresa quella REM, rilevando eventuali problemi come il rischio di russamento che potrebbe nascondere il problema delle apnee notturne, fornendo anche consigli per migliorare il riposo nel caso di notassero problemi ad addormentarsi, posto che il device è capace di veicolare promemoria per andare a letto.

Sul piano sportivo, sono coperte oltre 100 attività sportive. Il segmento delle connettività prevede non solo il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi: qui l’Oppo Watch Se integra anche il supporto alle eSIM per eseguire telefonate lasciando a casa lo smartphone, e il modulo NFC che, però, attenzione, in questo caso non svolge solo la funzione di pagamenti contactless, ma fa anche da chiave digitale per le auto, e aiuta nel pagare l’abbonamento dell’autobus e nella navigazione sulle mappe del Google cinese Baidu.

La batteria dell’Oppo Watch SE, da 400 mAh, assicura sino a 10 giorni di autonomia con funzioni smart ridotte all’osso, o 3 giorni con tutte le funzioni smart e gode della carica rapida che, in 10 minuti, promette un giorno intero di utilizzo: a guidare il tutto, potendosi utilizzare 1 GB di RAM e 8 GB di storage, è il processore Snapdragon Wear 4100+, coadiuvato e sgravato da alcune mansioni grazie al coprocessore Apollo 4S. Per il sistema operativo, la scelta è ricaduta sul ColorOS 3.0.