Ophidian Gaming Earbuds: da Black Shark la neckband per veri gamers

Nel corso dell’evento con cui Black Shark ha presentato il nuovo gaming phone Black Shark 3, in versione Pro e standard, il partner di Xiaomi per il settore gaming ha annunciato anche il prossimo arrivo di un nuovo gadget videoludico, rappresentato dagli auricolari wireless, con neckband, “Black Shark Ophidian Gaming Earbuds“, ovviamente muniti dall’ultima connettività Bluetooth, la 5.0.

Aggressivi nell’estetica, grazie anche ai piccoli LED RGB che, seguendo vari pattern, possono illuminarsi secondo 3 colorazioni differenti (con effetti comunque personalizzabili, al pari dei setting audio, via companion app), adottano dei piccoli artigli che vanno a incapsulare i driver concepiti da Knowles originariamente per gli apparecchi acustici, in quanto la loro struttura ad armatura bilanciata coglie maggiori dettagli rispetto ad un modello normale.

Sempre con la finalità di assicurare una buona performance sonora, in contesti di eSport in cui anche una frazione di secondo può essere determinante, gli auricolari Ophidian vantano una latenza estremamente bassa, pari a 50 ms.

Le unità dei Black Shark Ophidian Gaming Earbuds, impermeabili IPX4 contro pioggia e sudore, quindi ottime anche per un uso sportivo, sono dotati di ugelli in-ear, per un isolamento passivo dai rumori ambientali, e dispongono di un pratico cavo che, quando non in uso, permette di tenerli placidamente e sinuosamente (come un serpente, da qui il riferimento agli ofidi), attorno al collo, senza dover mettere mano ogni volta alla custodia.

Dal punto di vista dell’autonomia, a carica ultimata (in 1.5 ore), mettono a disposizione, facendo a meno dei LED, 14 ore di riproduzione musicale (che, diversamente, scendono a 10), cui se ne possono aggiungere altre 4 dopo appena 10 minuti di carica rapida via microUSB Type-C. Attualmente, i Black Shark Ophidian Gaming Earbuds sono in crowdfunding su Indiegogo, ove possono essere acquistati a partire da 62 euro, all’insegna di un listino scontato del 30% sul prezzo pieno (89 euro), con spedizioni in tutto il mondo a partire da Aprile.