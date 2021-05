OnePlus TV 40Y1: ufficiale la nuova smart TV FullHD low cost con Android TV

In attesa di portare le sue smart tv anche in Europa, per contrastare Xiaomi, la cinese OnePlus di BBK Electronics ha ampliato il suo parco brevetti depositando presso il WIPO l’idea di una televisione intelligente con webcam estraibile capace di ampliare il suo campo visivo seguendo l’utente, grazie alla rotazione. Nel frattempo, il versatile brand cinese ha appena lanciato, partendo dal mercato indiano, una nuova smart tv economica, la OnePlus TV 40Y1, promozionata per il lancio a 21.999 rupie, circa 247 euro, col prezzo finale fissato poi a 23.999 rupie, pressappoco 269 euro.

Per tale cifra, OnePlus mette a disposizione un pannello panoramico in 16:9, di tipo LCD IPS (178°), da 40 pollici, risoluto in FullHD, entro esili cornici sui tre principali lati, ad eccezione del mento, ovvero della più spessa banda in basso, ove sono collocati due speaker da 10W cadauno, per un totale di 20W. abilitati al Dolby Audio.

In favore della qualità visita, concorrono la copertura al 93% sulla gamma colore DCI-P3, la luminosità pari a 240 nits, il contrasto da 4000:1, il refresh rate da 60 Hz, e il pacchetto di ottimizzazioni denominato Gamma Engine (es. riduzione del rumore, intelligenza artificiale, miglioramento del moto, anti-aliasing per evitare la scanalatura elevando la risoluzione di un segnale video, contrasto dinamico, mappatura dei colori, Super Resolution).

Sul retro della smart tv OnePlus 40Y1 (513 x 513 x 86mm, per 5.1 kg), agganciabile anche a parete, mediante supporto non incluso, spiccano un paio di porte USB 2.0 e altrettante HDMI, oltre a una porta Ethernet, alternativa per l’internet alla connettività senza fili, inclusa, Wi-Fi n monobanda.

La scheda tecnica interna, invece, reca al comando un processore quadcore con scheda grafica ARM Mali-470, coadiuvato da 1 GB di RAM e da 8 GB di storage, sul quale è installato Android TV (a base Pie 9.0, che porta in dote Assistant, il Play Store e l’integrazione di Chromecast), assieme all’interfaccia aggregatrice di contenuti OxygenPlay. Capace di supportare anche Alexa, la smart tv smart tv OnePlus 40Y1 è controllabile via telecomando grazie al Bluetooth 5.0 (a basso consumo energetico), o via smartphone tramite l’app OnePlus Connect.