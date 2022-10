OnePlus Nord Watch: ufficiale lo smartwatch con OLED display e autonomi a 10 giorni

Ascolta questo articolo

Da qualche settimana il numero di rumors e immagini leaked lasciava trapelare il fatto che OnePlus volesse lanciare il suo secondo smartwatch, dopo il modello OnePlus Watch del 2021, destinato a essere il primo del sotto marchio economico Nord e così è stato, con l’avvenuta presentazione in India del nuovo OnePlus Nord Wach.

Il nuovo wearable ha una cassa in lega di zinco e plastica, con misure di 4.52 x 3,72 x 1,04 cm e un peso di 52,4 grammi, impermeabile secondo lo standard IP68, agganciata a un cinturino in silicone, provvisto di fibbia in acciaio inossidabile. Disponibile nei colori Midnight Black e Deep Blue, monta un display squadrato AMOLED diagonalizzato a 1,78 pollici, con risoluzione da 368 x 448 pixel e 326 PPI come densità di pixel per pollice, 60 Hz di refresh rate, 500 nits di luminosità, sul quale visualizzare oltre 100 watch face diverse, predisposto secondo uno screen-to-body del 70.7%. A destra, si trova un pulsante.

Sul dorso alloggiano i sensori per tracciare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca 24h: OnePlus Nord Watch controlla anche la qualità del sonno, lo stress, e attenziona il ciclo mestruale per le donne. In tema sportivo, dispone dell’accelerometro a 3 assi ma non di un GPS proprio, posto che usa quello del telefono cui si connette via Bluetooth 5.2: ciò gli consente di coprire 105 attività sportive, riconoscendone anche alcune in automatico, come corsa e camminata.

Coordinato dal processore SF32LB555V4O6 con 256 MB di memoria atta a ospitare il firmware RTOS, l’OnePlus Nord Watch non si fa mancare funzioni smart basiche, come il ricevere le notifiche per app e chiamate, o il gestire la musica e la fotocamera dello smartphone sul quale sia installata la companion app N Health, che offre anche i consueti report e metriche approfondite su salute e fitness.

Grazie alla batteria da 230 mAh, l’OnePlus Nord Watch, caricabile via basetta magnetica, assicura 10 giorni di autonomia in uso attivo, che salgono a 30 giorni in modalità a basso consumo, ovvero in stand-by: l’acquisto è possibile al prezzo di 6.999 rupie (circa 87 euro), scontate per l’esordio a 4.999 rupie (pressappoco 60 euro).