Nuovi notebook Asus per l’Education, animati da Windows o ChromeOS

Inaugurata nel 2019, la serie di notebook Asus Education ha ricevuto diversi aggiornamenti, con nuovi prodotti concepiti per studenti e insegnanti, in ragione delle accresciute esigenze della didattica, sia in presenza che a distanza, assolte da dispositivi animati da Windows (e quindi col beneficio di Teams od Office 365) o ChromeOS (a sua volta arricchito da Assistant, Google Classroom e Workspace for Education).

Asus P1511 e Y1511 sono sostanzialmente lo stesso laptop (anche nello storage SSD, fino a 256 GB, e nella RAM, sino a 8 GB), tranne il fatto che il primo opta per processori Intel di 10a generazione (i3 o i5) ed il secondo predilige gli AMD (Ryzen 3): la scocca rinforzata, una volta spalancata, palesa display con strette cornici (NanoEdge) da 15 pollici risoluti in HD o (con anche trattamento anti-riflesso) FullHD, sempre beneficiati dalla Asus Splendid Technology, che assicura un’ottima fedeltà cromatica, oltre che 4 preset d’uso (Normale, Protezione occhi, Vivace e Manuale).

Sempre con Windows 10 arrivano gli Asus BR1100C e BR1100F, differenziati per il fatto che il primo è un notebook tradizionale, a conchiglia, ed il secondo un convertibile che può essere usato anche come tablet o album (stante il supporto per una stilo, opzionale). Ambedue i modelli condividono uno chassis con trattamento antimicrobico (riduzione del 99% della proliferazione dei batteri), un rinforzo in gomma in ottica anti urto, una tastiera immune ai versamenti di liquidi, un LED per comunicare all’insegnante problemi di autonomia o connettività, una giornata intera di operatività, e la cancellazione attiva del rumore basata sull’intelligenza artificiale. A livello di scheda tecnica, i notebook Asus BR1100C e BR1100F annoverano un display da 11.6 pollici in risoluzione HD, risultando animati da processori Intel, dagli entry level Celeron ai più performanti Pentium: la RAM arriva sino a 16 GB, e lo storage a stato solido, SSD, può toccare anche vette da 1 TB.

Passando ai laptop con sistema operativo ChromeOS, si principia con l’iper-autonomo (sino a 10 ore) Asus Chromebook C202 (1.2 kg). Quest’ultimo, protetto da un rinforzo perimetrico in gomma, con due impugnature in favore dei pargoli, regge a cadute da 90 cm, come pure ai modesti (66cc) versamenti di liquidi sulla tastiera. Il display HD da 11.6 pollici, con filtro anti-riflesso, si piega a 180° su una superficie piana, a scopo condivisione di quel che viene visualizzato: ad animarlo si troverà un processore MediaTek, il quadcore (2.0 GHz) MT8173 con GPU IMG PowerVR GX6250, coadiuvato da 4 GB d RAM e da 32 GB di storage (eMMC).

Salendo d’un gradino, si arriva all’Asus Chromebook C204, con un display HD da 11.6 pollici gestito da una cerniera a 180°: lo chassis, più resistente (vs cadute da 120 cm), rinforzato da un paraurti gommato su bordi e angoli, offre diverse porte, tra cui un lettore di microSD con cui espandere il già raddoppiato storage (eMMC) da 64 GB, una coppia di USB Type-A 3.1, ed altrettante USB Type-C con ricarica e gestione di display esterni. Presente il modem per le connettività senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac a doppia banda, il processore, supportato nel multi-tasking da 4 GB di RAM, è un Intel Celeron N4000, particolarmente efficiente, tanto che l’autonomia fa segnare le 11 ore di operatività, esattamente come nel caso del Chromebook C40.

Quest’ultimo, sempre con paraurti in gomma, e cerniera (ultraresistente) da 180°, deve i suoi 1.7 kg anche all’innesto di un display HD da 14 pollici: sotto la tastiera, comoda nella digitazione in ragione dei caps con corsa a 2 mm, opera il processore Celeron N3350 di Intel, qui affiancato da 4 GB per la RAM, e da 32 GB per lo storage (sempre eMMC, in stile smartphone di fascia bassa). La dotazione delle porte conserva le 4 USB (due Type-C) e il lettore di microSD.