NUC 13 Pro Desk Edition: ufficiale il nuovo miniPC di Intel

Ogni anno, Intel aggiorna i suoi computer compatti Nuc Pro, all’uscita di nuovi processori: talvolta cambia anche l’assetto delle porte e introduce qualche funzionalità in più, come la ricarica wireless attraverso coperchi intercambiabili.

In genere, però, il design prevede sempre scatolotti o grigi o neri. Il nuovo NUC 13 Pro Desk Edition (117 x 112 x 37 mm), detto anche “Vivid Canyon”, esce dal consueto attraverso uno chassis argentato, con tettuccio bianco e prese d’aria a nido d’ape sui bordi laterali. Sostanzialmente si tratta di NUC 13 Pro “Atlas Canyon”, ma con meno opzioni quanto a chipset e con ingranditi fori d’aria funzionali a una dissipazione termica migliorata, in modo che si possano spingere al massimo le prestazioni più a lungo.

I Nuc 13 Pro “Vivid Canyon” hanno opzioni con chipset Core i5-1340P e Core i7-1360P: rispetto ai modelli gemelli “Atlas Canyon” mancano le versioni con chipset Core i3-1315P, Core i5-1350P e Core i7-13. Passando alle memorie, attraverso due slot SODIMM ci si può spingere sino a 64 GB di RAM DDR4-3200: c’è poi uno slot per un SSD M.2 2280 con interfaccia PCIe Gen 4 x4 e uno slot per un SSD M.2 2242 con interfaccia PCIe x1 Gen 3. L’assetto si mantiene piuttosto silenzioso e permette alla ventola di non andare oltre i 32 dB.

Come interfacce di input / output, troviamo una porta USB 2.0 di tipo A, due porte HDMI 2.1, due porte Thunderbolt 4, tre porte USB 3.2 Gen 2 di tipo A, un jack audio da 3,5 mm e, via scheda Intel i226-LM, una porta Gigabit Ethernet da 2,5 GbE. Di base, Intel mette a disposizione configurazioni barebone, cioè senza memorie, ma anche configurazioni con già la memoria, con ad esempio 8 o 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Laddove c’è la memoria d’archiviazione, cioè lo storage, troviamo pure il sistema operativo Windows 11 Home o Pro.

Intel Nuc 13 Pro Desk Edition, provvisto di un alimentatore da 120 W, può costare 420 dollari (391 euro) in versione barebone, e arrivare a costare 949 dollari (884 euro) in versione già configurata con le memorie.