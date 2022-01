Nubia New Sound C1 TWS: da ZTE i nuovi auricolari low cost con Bluetooth 5.3

Dopo aver chiuso l’anno col medio-gamma telefonico Voyage 20 Pro 5G, il marchio cinese ZTE, già attivo nel settore dell’ascolto individuale tramite lo spin-off RedMagic, ha annunciato un nuovo paio di auricolari senza fili, però dietro il marchio Nubia, grazie al quale dal 18 Gennaio arrivano sul mercato cinese gli entry level Nubia New Sound C1 TWS.

I nuovi auricolari entry level Nubia New Sound C1 TWS hanno un design semi in-ear, con la classica stanghetta, qui di medie dimensioni, per l’ancoraggio all’orecchio e la superficie esterna tattile per i comandi touch, con cui gestire chiamate e musica. L’impermeabilità, certificata secondo il grado IPX4, ne assicura la protezione contro schizzi d’acqua (es. pioggia) e sudore, in linea con quanto richiesto per i dispositivi usati per lo sport e in outdoor.

A gestire la parte musicale negli auricolari Nubia New Sound C1 TWS sono dei driver da 13 mm a bobina mobile, con un ulteriore vantaggio assicurato dal chip per la connettività Bluetooth. Quest’ultimo supporta il protocollo Bluetooth 5.3, con maggior raggio di copertura, incrementata stabilità (+ 125%), e più velocità di trasferimento bidirezionale (+50%) rispetto al BT 5.0. In caso di necessità, ricorrendo all’attivazione manuale, è possibile impostare una modalità di trasmissione a bassa latenza, grazie alla quale viene ridotto a 60 ms il ritardo tra l’emissione del segnale, magari in un gioco, e l’arrivo dello stesso alle orecchie.

Anche il capitolo autonomia non è rimasto trascurato da parte di ZTE in merito agli auricolari entry level Nubia New Sound C1 TWS: a tal proposito, le due unità d’emissione sono dotate di micro batterie da 40 mAh cadauna, che promettono un’operatività pari sino a 8 ore, con la custodia di trasporto e protezione, a sua volta provvista di una batteria (ma da 400 mAh, caricabile via microUSB Type-C), capace di portare l’autonomia complessiva di questi earable all’ammontare complessivo e totale di 40 ore (in pratica, fornendo un extra di 32 ore).

Attualmente, gli auricolari Nubia New Sound C1 TWS sono in vendita, come già detto, nel mercato cinese, per la cifra di 158 yuan, pari a circa 22 euro, nelle colorazioni alternative verde, bianco e blu.