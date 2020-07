Nokia: ufficiali nuovi auricolari true wireless e un paio di cuffie ibride

Benché non sia molto nota per il seguente settore, anche Nokia, brand della finlandese HMD Global, è attiva nel campo degli accessori earable, nell’ambito del quale, partendo per ora dal mercato cinese, ha schierato due nuove paia di auricolari true wireless e. sempre all’insegna del diniego dei cavi, un paio di cuffie over ear, sempre Bluetooth.

Simili ai Power Buds visti a IFA 2019, i nuovi auricolari in-ear Nokia E3200 Essential True sono comodi, grazie al peso di 4 grammi per unità ed ai gommini siliconici in 3 differenti misure: all’interno dell’involucro, immune a sudore e schizzi d’acqua (IPX5), albergano driver da 6 mm con 20Hz / 20 kHz di risposta in frequenza, 103 decibel di pressione sonora, e 16 Ohm di impedenza. La nitidezza nelle chiamate è affidata ai microfoni con doppio MEMS, che reggono meglio le vibrazioni meccaniche.

Come molti rivali, anche gli auricolari Nokia E3200 Essential True si avvalgono di controlli touch sulle pareti esterne (anche per interpellare il concierge virtuale Siri o Assistant), del Bluetooth 5.0 (con supporto ai profili audio aptX, A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SBC): l’autonomia, grazie alle batterie da 50 mAh, è di 7 ore ma, ricorrendo alla custodia (con batteria da 360 mAh, caricabile via microUSB Type-C), vengono raggiunte tranquillamente le 25 ore complessive.

Ispirati agli AirPods, seppur dotati di un’angolatura maggiore nell’inserimento (in-ear) nel padiglione auricolare, i successivi Nokia E3500 Essential True condividono quasi tutte le specifiche del modello più compatto visto precedentemente: vi è sempre l’impermeabilità IPX5, con 25 ore complessive d’autonomia ricorrendo alla custodia ricaricabile (da Type-C), ed i pulsanti fisici esterni abilitano la modalità di trasparenza ambientale per ascoltare quello che accade intorno senza dover sfilare gli auricolari, ma i due microfoni presenti su ciascun unità avallano la tecnologia di riduzione del rumore durante le chiamate (Qualcomm cVc) e le batterie in ciascun unità sono leggermente più piccole (48 mAh).

Passando alle cuffie, le Nokia E1200 Essential sono normali over-ear (nelle palette bianco, nero, rosso, 197 grammi), con un formato particolarmente utile ad assicurare l’isolamento passivo dai rumori ambientali, laddove ai driver da 40 mm (con 32 Ohm di impedenza) spetta il compito di coprire agevolmente in modo nitido tutte le frequenze, e la dotazione di un microfono EMC (con condensatore a elettrete), oltre a permettere una miglior sigillatura contro polvere e umidità (presente la certificazione IPX5), offre una maggiore supporto in un contesto in cui non è richiesta un’uniforme sensibilità spaziale.

Dotate di Bluetooth 5.0 (con profili audio HFP, AVRCP, A2DP, SB), le cuffie Nokia E1200 Essential, con struttura in alluminio anodizzato ripiegabile alle estremità e rivestimento in simil pelle, possono essere usate in modalità wireless ma, grazie al cavo con jack da 3.5 mm, sono in grado di andare oltre le 40 ore di autonomia ottenute dalla ricarica (in 3 ore), via microUSB Type-C, della batteria, da 500 mAh.