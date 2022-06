Noise i1: ufficiali gli occhiali smart per "un’esperienza audio di classe"

Ascolta questo articolo

Non c’è dubbio che, con il varo degli occhiali smart Spectacles di Snapchat e Ray-Ban Stories ,di Facebook, sia nata la moda degli smart glass, molto simili nel design a occhiali normali: al novero dei brand che si sono già cimentati nel settore, da qualche giorno si è aggiunto anche Noise, che ha presentato in India i suoi primi Noise i1, sfrutto del lavoro di sviluppo dei propri Labs.

I nuovi occhiali intelligenti Noise i1 godono dell’impermeabilità, secondo il grado IPX4 che li tutela dalle gocce di pioggia e dal sudore: di base, cadenzati in nero standard, possono avere una montatura squadrata o rotonda, e vengono venduti in un kit che permette di sostituire le lenti, passando da quelle trasparenti ma con filtro verso la luce blu (ideali se si sta molto al computer) a quelle da sole, capaci di filtrare il 99% dei raggi UV-A/B.

Mediante il tocco sulle stanghette, il cui design è concepito per “bloccare anche il rumore ambientale“, è possibile operare diverse routine. Ad esempio, si può accettare o rifiutare una chiamata (poi gestita in vivavoce, grazie alla presenza di un microfono MEMS), gestire la musica dello smartphone, collegato sino a 10 metri di distanza via Bluetooth 5.1 (per “un’esperienza di connessione completamente fluida“). Non manca, nei Noise i1, la possibilità di attivare l’assistente vocale per il controllo hands-free, stante il supporto tanto a Siri di Apple quanto ad Assistant di Google.

Non manca, poi, la funzione smart secondo la quale i Noise i1 si collegano alla sorgente telefonica non appena le stanghette vengono spalancate (rispetto alla posizione piegata, nella quali si tiene il dispositivo per un più agevole trasporto). Passando, invece al versante dell’autonomia, gli occhiali smart i1 dei Noise Labs promettono un’autonomia di 9 ore dopo la ricarica magnetica, e supportano un sistema di ricarica rapida che, in 15 minuti di rabbocco, permette all’utente di riguadagnare qualcosa come 120 minuti di utilizzo.

Destinati a battagliare con gli EyeX di Titan, i nuovi occhiali smart Noise i1 sono venduti, in edizione limitata, sul sito (gonoise.com) del produttore, secondo uno sconto del 53% sul prezzo finale (12.999 rupie, pressappoco 158 euro), con gli utenti che saranno quindi chiamati a pagare solamente 5.999 rupie (circa 73 euro).